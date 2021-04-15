小摩調升多家航空公司評級 看好後疫情時代需求回升

看好後疫情時代航空需求反彈，摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 周三 (14 日) 上調西南航空、Spirit 和捷藍航空的股票評級和目標價，帶動三者股價於盤中走揚。

隨著越來越多國家撤銷防疫限制令，積極推進疫苗接種作業，航空、飯店、零售和一般消費產業表現可望漸入佳境。

小摩分析師 Jamie Baker 將捷藍航空股票評級自「減持」(underweight) 上調至「增持」(overweight)，同時將目標價自 15 美元上調至 25 美元。

Baker 在報告中提到，若企業需求反彈至 2019 年預期水平的 80%，則可望提振航空業獲利。《彭博》報導指出，小摩預計捷藍航空將專注於成本控制，認為其估值具有吸引力。

小摩同時將西南航空股票評級自「減持」上調至「中立」(neutral)，並將目標價上調五成至 66 美元。Spirit 股票評級也被上調至「增持」，目標價為 54 美元，較周二 (13 日) 收盤價高出 74%。

報告發布後，周三美股盤中，捷藍航空 (JBLU-US)、Spirit(SAVE-US) 和西南航空 (LUV-US) 分別上漲 2.4%、1.8% 和 0.6%。

在同一份報告中，達美航空 (DAL-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) 均維持於「增持」評級，聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 則為「減持」。

摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 上周也調升聯合航空和阿拉斯加航空的股票評級，稱市場分析師對兩家公司的收益共識預期過低。