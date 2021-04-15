Coinbase 上市首日股價搭雲霄 失守381美元開盤價

幣圈眾所矚目的 Coinbase 週三 (14 日) 在美股納斯達克掛牌上市，其股價像搭雲霄飛車，一度漲逾 70% 且市值突破千億美元，終場收紅 31.31% 至每股 328.28 美元，市值來到 858 億美元。

Coinbase 為美國最大的加密貨幣交易所，週三在納斯達克掛牌上市，交易代碼為代碼 COIN，開盤價為 381 美元，初始市值為 996 億美元。

週三早盤時段，Coinbas 股價迅速飆升 70%，衝至單日高點 429.54 美元，使公司市值超過 1,120 億美元。Coinbase 有望躋身全美 85 家最有價值的公司之一。

午盤時段，Coinbase 又跌破發行價，跌至 310 美元的低點，但仍高於上市參考價為每股 250 美元。終場，Coinbase 收紅 31.31%，以每股 328.28 美元作收，低於開盤價格，市值來到 858 億美元。

Coinbase 是第一家在美國上市的大型加密貨幣企業，成立於 2012 年，總部位於美國特拉華州，是美國最大的加密貨幣交易所。

Coinbase 沒有走傳統 IPO 途徑，週三該公司採取直接上市，是美股那斯達克第一家直接上市的個股，反觀，紐約證券交易所已有五家直接上市的企業，包括 Spotify、Slack、Palantir、Asana、Roblox。

Coinbase 掛牌亮相 首日股價搭雲霄 (圖片：Coinbase twitter)

聯合創始人兼首席執行長 Brian Armstrong 在其部落格發表文章「$ COIN —僅僅是開始」寫道：「今天，Coinbase 在那斯達克上市… 我們經歷了許多波折… 透過運氣和技巧，Coinbase 成功了，儘管許多人曾預測它會失敗。我們通過創新來應對風風雨雨，簡化了加密貨幣的使用，將數百萬人介紹這項新技術。」

Brian Armstrong 稱：「今天 Coinbase 上市是一個里程碑，但並不像我們面前的每一天一樣重要。Coinbase 野心勃勃的使命是：增加世界上的經濟自由。每個人都應該獲得金融服務，可以幫助他們為自己和家人過上更好的生活。為了實現這一目標，我們需要做很多艱苦的工作。」

Wedbush Securities 科技分析師 Dan Ives 表示，Coinbase 在公開市場的首度亮相將成為華爾街關注焦點，以便衡量投資人的胃口。

倫敦加密貨幣平台 Luno 執行長 Marcus Swanepoel 也稱，Coinbase 的 IPO 將合法化這些公司的行爲，同時凸顯整體產業和成長規模有多大。