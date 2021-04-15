〈美股熱門股〉銅價上揚帶旺Freeport-McMoRan 戴爾分拆VMware盤後漲8%

銅價漸升，Freeport-McMoRan 大漲 7.89%

隨著銅價逐漸攀升，Freeport-McMoRan(FCX-US) 股價也水漲船高，周三 (14 日) 上漲 7.89% 至每股 36.31 美元。

由於電動車與許多綠能設備、基礎建設使用的銅是其他金屬 3 至 4 倍，銅成為最熱門的金屬，價格在 2 月寫下新高。高盛分析師 Emily Chieng 將 Freeport-McMoRan 的目標價從 36 美元上調至 43 美元，並重申買入評級。

戴爾分拆 VMware 減輕債務，盤後勁揚 8.14%

戴爾 (DELL-US) 宣布拆分 81% VMware 的股份、成立兩家獨立的上市公司後，盤後股價勁揚 8.14% 至每股 100.25 美元，VMWare(VMW-US) 也漲近 3%。

VMware 將向所有股東派發 115 億至 120 億美元的現金股利，其中戴爾獲得 93 億至 97 億美元。對戴爾來說，特別股息有助減輕其 416.2 億美元的長期負債，其中大部分是在 2016 年以 670 億美元買下 EMC 及其擁有的 VMware 所背負的債務。

VMware 是戴爾目前表現最好的部門，主要受益於企業為了尋求削減成本而轉向雲端運算的趨勢。

Coinbase 上市首日一度漲逾 70%，終場收高 31.31%

幣圈眾所矚目的 Coinbase(COIN-US) 周三掛牌，首日交易盤中一度漲逾 70%，終場收紅 31.31% 至每股 328.28 美元，市值約 858 億美元，盤後續揚 4.12%。

Coinbase 共同創辦人艾薩姆（Fred Ehrsam）周三接受 CNBC 採訪時表示，即便各種加密貨幣的交易未來仍會有波動，但該市場尚未達到巔峰。Coinbase 的上市象徵加密貨幣逐漸為機構接受的重要里程碑。

不過加密貨幣漲勢能否持續仍受到質疑，美銀全球研究基金經理人調查顯示，高達 74％的人認為比特幣有泡沫化疑慮，聯準會 (Fed) 主席鮑爾也認為，加密貨幣是真正的投機工具，並沒有真正被使用在支付上。