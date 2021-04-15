SpaceX募資近12億美元 估值約740億美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的私人火箭公司 SpaceX 在周三（14 日）修訂的監管文件中表示，該公司過去兩個月以來透過股權募資籌集約 11.6 億美元，使公司估值達到約 740 億美元左右。

SpaceX 在 2 月募資金額約 8.5 億美元，第二次募資約 3.14 億美元，修訂後總募資金額達到 11.6 億美元左右，投資者包括 Google 母公司 Alphabet、富達投資（Fidelity Investments）。

金融軟體與數據供應商 PitchBook 表示，SpaceX 最大的一輪募資是在去年 8 月，籌得 19 億美元。

市場對 SpaceX 募資反應熱絡，要拜其星艦（Starship）與星鏈（Starlink）太空項目之賜。星艦是 SpaceX 正在研發的新一代火箭，其設計性能比搭載太空人到月球的神農 5 號（Saturn V）更加優異。星鏈是全球衛星網路，SpaceX 正開始利用星鏈替客戶帶來高速的網路服務。

今年 2 月，SpaceX 星艦 SN9 原型機在最後降落時爆炸，如同之前的 SN8 原型機。SN9 是目前該公司正在開發的測試模型，用於未來月球與火星探索任務中搭載人員與 100 噸重的貨物。

然而在 SN9 降落的爆炸意外後，SpaceX 遭到美國眾議院交通與基礎設施委員會調查，監察機構仍認為 SpaceX 違反了美國安全要求及其測試許可證。

馬斯克上月曾表示，SpaceX 的星艦將在 2030 年前登陸火星。