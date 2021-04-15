〈紐約匯市〉殖利率有壓 美元連三日貶值 比特幣翻黑小跌

美元對一籃子貨幣周三 (14 日) 跌到三周低點，美國公債殖利率保持在近期高點以下，降低了美元的吸引力。日圓兌美元回升到 109 日圓之上，歐元攀高。比特幣翻黑，未能守住稍早突破的 64000 美元。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.11% 至 91.68，盤中最低跌至 91.57。

歐元兌美元升值 0.21% 至 1.1971 美元，美元對日圓貶值 0.13% 至 108.92 日圓。

英鎊兌美元觸及一周高點，從前一日英國央行 (BOE) 首席經濟學家將離職打擊中反彈。

美元走勢今年來隨殖利率起伏，年初走高，但漲勢進入 4 月後暫停。

投資人靜待稍後公布的美國零售銷售和初領失業救濟金人數。美國公債殖利率周三小幅上揚，10 年期公債殖利率報 1.6359%，仍低於 3 月 30 日觸及的 1.776% 一年高點。

BK Asset Management 外匯策略部門執行董事 Boris Schlossberg 說：「有利於美元的交易都和殖利率題材有關，鑒於殖利率已從高點回落，美元走勢大致如出一轍。在債市再次對通膨疑慮感到不安之前，我認為美元多頭部位仍將受到打擊。」

Action Economics 全球貨幣分析執行董事 Ronald Simpson 說：「本周殖利率相對穩定，獲利了結賣壓導致美元下滑。」

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 出現逾八年半以來最大漲幅，但還不足以改變人們對聯準會 (Fed) 未來幾年都將維持近零利率的預期。

Fed 主席鮑爾周三說明未來調整貨幣政策的順序，他表示，Fed 升息前會先減碼購債，但這些調整要等到幾個月、甚至幾年之後才會展開。

Fed 同日公布最新褐皮書，表示美國 2 月底到 4 月初的經濟復甦步調加速到「適度」(moderate)。

比特幣從歷史高點回落，加密貨幣交易平台 Coinbase Global(COIN-US) 在那斯達克上市首日估值一度突破 1,000 億美元，終場估值報 858 億美元。

比特幣尾盤下跌 1.77% 至 62,423 美元，稍早曾突破 6.4 萬美元，寫下 64,895 美元的歷史紀錄。

截至周四 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：