〈能源盤後〉IEA調升需求前景 美庫存連3週下降 油價登4週高點

週三 (14 日) 交易，原油期貨價格大漲，係因國際能源署 (IEA) 上調原油需求前景，且美官方報告顯示上週原油庫存連續第三週下降，推升原油價格登上自 3 月中旬以降最高收盤價。

IEA 在其月報將今年全球石油需求預期自前值調升 23 萬桶 / 日，目前估計今年石油需求將較 2020 年增加 570 萬桶 / 日，達到每日 9670 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 報告指出，「由於連通常很悲觀的 IEA 聽起來都相當看漲，油價可望突破長達一個月以來的邪惡交易範圍。」

OPEC 週二將今年全球石油需求預期自前值調升 10 萬桶 / 日。目前 OPEC 預期，今年全球石油需求增加約 600 萬桶 / 日，達到每日 9650 萬桶。OPEC 也調升全球經濟成長預期，自 5.1% 升至 5.4%。

石油價格上漲，調升後的需求表明，隨著全球經濟自疫情中恢復過來，原油的攝取量也增加了。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2.97 美元或 4.9%，收每桶 63.15 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2.91 美元或 4.6%，收每桶 66.58 美元。

FactSet 數據顯示，WTI 和 Brent 原油均創下最近月期貨價格自 3 月 17 日以降最高收盤價。

上週原油庫存報告

EIA 週三公布，上週 (4/9 止) 原油庫存下降 590 萬桶，此前 2 週庫存也下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (4/9 止) 原油庫存下降 290 萬桶。API 週二晚間公布，上週原油庫存下降 360 萬桶。

EIA 也公布，俄克拉何馬州庫欣儲油中心上週庫存增加 40 萬桶，而整體國內石油產量增加 10 萬桶，達每日 1100 萬桶。

另外，根據 EIA，上週汽油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存下降 210 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週汽油庫存減少 20 萬桶、蒸餾油庫存增加 70 萬桶。

Third Bridge 工業、材料和能源全球部門主管 Peter McNally 表示，美國汽油庫存「現在實際上比 2020 年同時點少了 10%，而這是在美國下個月夏季駕駛季開跑之前，我們正密切關注的情況。」

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.04 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 4.2%，收每加侖 1.89 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.04%，幾乎持平收每百萬 Btu 2.62 美元。

McNally 表示，「整體而言，這是一直存在且持續的趨勢，即國內產量持平，進口量低，而需求回升。事實上，整體產量需求經季調後高於 2019 年的水準，也是有史以來第二高水準。」

與此同時，石油交易者一直在權衡石油需求前景。本週市場看到中國和美國強勁的經濟復甦證據，但也擔心全球部分地區新冠確診人數增加的情形，包括嬌生 (JNJ-US) 一劑型新冠疫苗的接種推廣暫停，這些縮限了原油漲勢。