綠能商機大、銅供不應求 高盛：未來4年內估漲逾6成

高盛日前的一份報告中指出，銅是實踐「脫碳」（decarburization）與綠能代替石油的重要關鍵，目前市場正面臨供應吃緊的局勢，預估銅價在未來 4 年內將漲逾 6 成。

高盛表示，需求增加與供應量不足，將會推動銅從目前每噸約 9,000 美元的價格，漲至 2025 年的每噸 1.5 萬美元。

銅做為一個具成本效益的金屬，其物理特性在綠能如風電、太陽能、地熱等領域占相當重要的地位。高盛分析師 Jeff Currie 在一次報告中稱銅為「新的石油」。

報告中指出，討論石油需求峰值時忽略了一件事，即如果不增加銅與其他重要金屬使用，綠能便無法替代石油。

報告也提到，銅廣泛用於建造替代石油與天然氣的綠能基礎建設，但到目前為止有注意到的人卻寥寥無幾。

因此高盛預估，假設目前全面採用綠能技術，到 2030 年時需求將大幅增加，最多 900% 至 870 萬噸。就算採用綠能技術過程放緩，需求仍將飆升至 540 萬噸，接近 600% 的漲幅。

銅是維持永續技術的重要關鍵，包括電動車、綠能。隨著巴黎協議的最後期限越來越接近，政策與經濟推動綠能和綠色技術的力道越來越強。

就在兩周前，美國總統拜登宣布 2 兆美元的基礎建設計畫，該計畫特別鼓勵新的永續技術與基礎建設項目。

然而，高盛認為，銅的金屬市場還沒有為需求增加做好準備。在過去 12 個月以來，銅價已上漲 80%，但產量卻不見相對增加。

高盛表示，在疫情振興方案、尤其是中國政策的刺激下，需求復甦，導致銅供應量吃緊。

倫敦金屬交易所（LME）3 個月銅期貨上漲 1.4%，報每噸 9,022 美元左右，紐約商品期貨交易所（NYMEX）銅期貨價格上漲 1.5%，報每磅 4.09 美元。

由於礦區擴張與新銅礦開發生產需耗費數年時間，銅礦可能面臨短缺，高盛表示，為防止銅供應在兩年內枯竭，目前價格必須上漲，以鼓勵投資和擴大產出。

目前高盛估計，到 2030 年之前，長期供應缺口將達 820 萬頓，是十幾年前金屬銅大多頭行情時的一倍。

S&P Global 的大宗商品分析師表示，全球最大銅產國智利與秘魯受到疫情衝擊尤其嚴重，恐將影響 2023 年之前的供應。