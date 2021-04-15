創舉！反向比特幣ETF將在加拿大推出

彭博報導，押注比特幣價格下跌的反向比特幣指數股票型基金 (ETF)，周四 (14 日) 將在多倫多股票交易所 (TSE) 上市，讓加拿大再度在比特幣 ETF 產業領先美國一步。

加拿大 Horizons ETFs Management 公司將推出反向比特幣 ETF「BetaPro Inverse Bitcoin ETF」，代碼為 BITI，允許投資人做空比特幣期貨。

CFRA 研究公司 ETF 研究主管 Todd Rosenbluth 表示，雖然眾多投資人看好比特幣，但這檔新 ETF 將為那些認為目前價格不合理、希望針對行情修正預先布局的投資人提供機會。

在比特幣 ETF 領域，加拿大一直走在美國前面。儘管美國證券交易管理委員會 (SEC) 遲遲未點頭開放比特幣 ETF，但遞交申請的業者逐漸增加，包括富達投資 (Fidelity Investment)、Galaxy 數位控股公司在內至少八家申請者，都希望搭上比特幣大漲和 Coinbase 上市的熱潮，希望能推出美國首檔比特幣 ETF。

SEC 從 2013 年至今從未批准任何一檔比特幣 ETF，而加拿大主管機關兩個月前已經開放該國第一檔比特幣 ETF，至今管理資產規模達到 10 億美元。此外，加拿大對於特殊目的併購公司 (SPAC)、大麻合法化的態度也較美國寬鬆。

受 Coinbase 上市消息鼓舞，比特幣周三一度突破 6.4 萬美元、刷新歷史紀錄，但隨著 Coinbase 上市後股價漲幅收斂，比特幣價格也回落，截稿前報 62826.38 美元。

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