鮑爾：加密貨幣是投機工具

Coinbase 上市被視為加密貨幣產業分水嶺，然而美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (14 日) 表示，加密貨幣主要用於押注價格漲跌，屬於「投機工具」的一種，比特幣當天小跌。

鮑爾在紐約經濟俱樂部的虛擬演說談論經濟前景，並在與凱雷集團共同創辦人 David Rubenstein 對談時提及加密貨幣，他表示，加密貨幣不是一種被活躍使用的支付工具，尚未達到發展為某種支付機制的門檻。

鮑爾還把加密貨幣與黃金相比，他說，數千年來，人類賦予黃金身為工業金屬所沒有的特殊價值。

鮑爾談話和財政部長葉倫相似。葉倫 2 月曾說，比特幣屬於「高度投機性資產」，是一種效率極低的交易方式，並非廣泛使用的交易工具。

鮑爾談話當天，正逢市場高度關注的 Coinbase 在那斯達克證交所掛牌上市。這家美國最大虛擬貨幣交易所周三以每股 381 美元開盤，遠高於 250 美元的參考價，盤中一度漲逾 70%、市值超過 1120 億美元，不過午盤漲幅收斂，終場漲 31% 至 328.28 美元，市值為 858 億美元。比特幣也回落。

加密貨幣擁護者對 Coinbase 上市感到振奮，視之為獲得機構投資人認可的重大里程碑，但批評者對這家成長異常強勁、存在巨大不確定性且沒有官方總部的加密貨幣公司心存疑慮，且與華爾街熟悉的股價營收比、本益比等熟悉指標衝突。

Coinbase 共同創辦人 Fred Ehrsam 在上市後受訪時表示，多種數位貨幣的價格仍將劇烈波動，但這是重大科技獲得廣泛接受之前的必經之路。

Ehrsam 在 2012 年創辦 Coinbase 時，比特幣只有 6 美元，現在已經漲破 6 萬美元。

比特幣在截稿前報 62850.12 美元，24 小時內下跌 0.6%，總市值為 1.18 兆美元。比特幣稍早一度因 Coinbase 上市帶動的買盤突破 64000 美元，刷新歷史紀錄。