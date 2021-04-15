驅動IC供不應求 中國兩大面板廠表態影響低

週四 (15 日) 中國官媒旗下《科創板日報》報導指出，全球半導體缺貨的問題不斷延燒，至於中國面板大廠如何因應這波半導體缺貨問題，TCL 表示驅動 IC 貨源不足，對今年第一季產能影響低，約 3%～4% 的稼動率。至於另一家大廠京東方則指稱驅動 IC 不足問題，對公司衝擊小，產線會保持續滿銷滿產。

TCL 稱市場缺晶片並沒有大幅抑制面板出貨量，驅動 IC 對於今年產能將造成一定影響，但目前第一季影響只有 3%～4% 的稼動率。至於 TCL 華星第一季出貨量下滑主要因素不是驅動 IC 的影響，反而是大尺寸化有加速趨勢。

另一方面，TCL 稱驅動 IC、偏光片、光阻劑等原料價格整體呈現上漲趨勢，但上述原料在面板成本中比重不高，而且 TCL 具備長期議價能力，所以到目前為止，旗下華星沒有 100% 感受到上游原料漲價的壓力，因此上游持續漲價的可能性沒有下游漲價的可能性大。

(圖片: AFP)

至於全球最大面板製造商京東方則表示，公司一向注重產業鏈合作發展，與供應鏈共創共贏，所以中國境內一直在積極佈局以確保零組件、原料供應無虞。

京東方稱中美貿易摩擦目前對公司沒有太大影響，公司也已經積極做好準備因應可能發生的複雜情況。而京東方一直注重產業鏈安全建設，目前雖然驅動 IC 不足，但對公司的影響不大，產線產能持續滿載中。

京東方董事長陳炎順表示，這波面板價格的上漲有內在原因和外在驅動影響，未來會保持常態化。在價格上漲過程中各個供應環節很明顯向產業龍頭靠攏，意味產業發展的穩定性會提升。他預估未來三年內，半導體面板業產能大多會保持偏緊俏的趨勢。