英利-KY搭電動車趨勢獲利升溫 長春英利上證掛牌大漲4成

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW)旗下子公司長春英利 (601279-CN) 今 (15) 日於上海證券交易所上市，開盤後漲幅超過 40%，法人指出，今年以來中國車市有感回升，加上主要兩大客戶一汽大眾和北京奔馳陸續新推國產化電動車車型，相關電動車產品訂單挹注可期，英利今年獲利不排除超越 2019 年獲利水準，每股純益上看 7.5 元。

長春英利發行價格為每股人民幣 2.07 元，發行股數約 1.49 億股，股票代號為 601279，掛牌首日盤中上漲超過 40%。

長春英利主要產品是車身結構零配件和防撞系統零配件，對最大客戶中國一汽集團銷售占比約 48.83%，目前英利持有長春英利股權約 86.91%。

儘管去年受到疫情嚴峻衝擊，不過，長春英利在上市招股說明書中預估，第一季營收約人民幣 9.3-11.3 億元，年增約 11.28-35.21%，稅後純益估為人民幣 1300-1500 萬元，將大幅優於去年第一季虧損 2677.57 萬元，已從谷底回升。

中國汽車工業協會日前公布，中國 3 月汽車銷量 252.6 萬台，年增 74.9%，而第一季銷量達 648.4 萬台，年增 75.6%，法人指出，在車用晶片供不應求情況下，中國車市第一季銷售水準甚至已回升至 2019 年同期水準，顯示終端需求強勁，預估今年中國車市有望成長達 15%，而電動車將是其中一大成長亮點。

英利除了目前正在量產的 Volvo 電池殼體下蓋，兩主要客戶一汽大眾和北京奔馳已陸續推國產化電動車車型，其中，一汽大眾 MEB 電動車平台量產 ID.4Crozz 車款並開始銷售，而北京奔馳預計再加入 EQA、EQB 和 EQE 等車型量產，相關電動車產品訂單挹注英利可期。

考量中國車市持續成長、各大車廠推出電動車車型有助提升單車價值，法人認為，今年英利獲利甚至有望超越 2019 年水準，每股純益上看 7.5 元。