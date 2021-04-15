競購東芝又有新參與者 傳日本政府基金也考慮出手

東芝收購案又有新變化，除了英國私募基金 CVC、美國私募基金 KKR 和加拿大投資公司 Brookfield，路透引述日刊工業新聞報導，日本投資公司 (JIC) 和農林中央金庫也考慮收購東芝。目前看來，由日本主導的投資聯盟呼聲較高。

根據日刊工業新聞的報導，已向東芝提出初步要約的 CVC，也可能加入由日本基金主導的併購下市提案。其他政府附屬基金也可能加入戰局。JIC 和農林中金皆未回應此報導。

CVC 上周提議以 200 億美元把東芝收購下市，預料不久後就會提供提案的細節。

東芝董事長曾公開批評 CVC「缺乏實質內涵」，並表示由於考量到日本政府對外國投資握有戰略技術日本公司的相關法規，需要審慎評估。東芝的技術用於飛彈導引系統等國防設備。

目前有意競購東芝的名單持續增加，除了 CVC，彭博周二報導，KKR 擬以 210 億美元向東芝提議收購，Brookfield 也初步規劃以相同金額爭取青睞。此外，日經周三報導，CVC 為了提高勝算，計劃與貝恩資本 (Bain Capital) 聯手。

另一方面，東芝執行長車谷暢昭於周三請辭下台，讓 CVC 上周提出的收購要約面臨變數。車谷暢昭曾在 CVC 工作，在接受 CVC 收購要約之後飽受抨擊，他和許多維權股東關係欠佳、加上大力推動結構改革，也招致內部不滿。