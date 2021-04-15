萬七前震大量 4月台股ETF交投衝72.6萬張 前十大火熱出爐

台股本周連續上演「萬七」前洗盤行情，指數天天劇烈震盪且震出大量，ETF 也交投火熱，4 月以來，台股 ETF 總成交張數超過 72.6 萬張，其中，國泰台灣 5G+(00881-TW) 強勢吸金 36 萬張，元大高股息 (0056-TW) 以 8.19 萬張居亞軍，3 月底甫掛牌的永豐台灣 ESG(00888-TW) 也達 7.65 萬張躋身第三名，以 ETF 新兵之姿成為快速竄紅黑馬。

統計自 4 月 9 日起，台股已連續 4 個交易日爆出超過 4000 億元的大量，其中，4 月 14 日台股成交量更創紀錄達 4908 億元，整體 ETF 成交量亦高達 91 億元。

台股行情火熱，台股 ETF 吸引投資人積極參與，4 月以來台股 ETF 總成交張數達 72 萬 6921 張。據 CMoney 資料庫統計，4 月成交張數前十大台股原型 ETF 在短短 8 個交易日已締造出超過 70 萬張的成交數字，平均單日的成交數達 9 萬張以上。

其中，今年第一季因美債殖利率攀升、疫情拐點提前出現，先前漲多的科技股承壓，但有「國民 5G ETF」之稱的 00881 第一季繳出 15.83% 報酬率，績效居科技 ETF 之冠，國泰投信表示，主要是 00881 的 30 檔成分股除了掌握影響力涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如台積電、聯發科、聯電等「護國神山群」之外，還納入鴻海、廣達等「電動車產業鏈」概念股，台灣電動車概念成分股高達近九成。

正因此優勢，00881 在 4 月持續強勢吸金，4 月以來，00881 累計交投已超過 36 萬張，居台股 ETF 成交之冠。

永豐台灣 ESG(00888-TW) 以 ETF 新兵之姿受到投資人矚目，3 月底掛牌以來，成份股受惠面板與半導體行情熱，加上面額訂在 15 元價位，也成功贏得小資族參與熱度。

永豐投信表示，00888 掛牌剛滿兩周，由於成份股標的緊密連結市場最夯 ESG、5G、電動車、半導體等產業龍頭個股，加上指數編製原則三大重點：ESG 高評分、股息率優勢，與市場流動性等，兼俱市場最夯投資話題及全球後市成長性，累計成交張數直追數檔過去市場 ETF 人氣標的。

台股挑戰「萬七」行情，持續吸引資金與交易人氣，永豐投信分析，4 月份 ETF 交易最熱標的仍為科技類、高股息與 ESG 永續類 ETF。

