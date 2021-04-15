Q2面板價格漲幅逾2成 缺料狀況Q3仍難解

面板景氣持續熱絡，Omdia 顯示部門資深研究總監謝勤益表示，短期面板關鍵零組件包含驅動 IC、PCB 等持續吃緊，預期到今年第 3 季仍難解，在需求強勁下，面板價格有撐，4 月面板漲幅仍高達 10%，5、6 月平均也可望維持 5-10% 漲幅，整體第 2 季面板漲幅至少達逾 2 成。

謝勤益表示，面板供需吃緊是整體電子材料短缺造成，包含驅動 IC、印刷電路板都相當吃緊，至於先前有產能狀況的玻璃基板，供給同樣維持緊俏，而依整體供給配分來看，面板吃緊到第 3 季仍難解。

從需求面觀察，謝勤益認為，這波面板景氣可望持續延續，雖然面板漲勢已從去年 6 月延續至今，但觀察面板、電視整機廠首季營收、出貨量，均創下歷年新高水準，顯示終端買氣並未降溫，動能至少延續至本季無虞。

謝勤益進一步分析，今年整體終端電視價格均較去年同期上漲，但消費者普遍願意買單，凸顯這波漲價面板廠、整機廠同步受惠，整機廠在這波漲價中，成功將面板廠調漲成本反映到終端產品售價，維持獲利空間。

展望今年，謝勤益認為，市場仍供不應求，面板漲勢將延續至第 4 季，縱使漲幅收斂，價格也可望持平一段時間，不過仍要觀察第 3 季歐美各國解封後市場景氣變化。