雙A首季營收 華碩衝破千億元、宏碁寫7年同期新高

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收，受惠筆電需求仍強，加上終端零售通路商庫存水位偏低、遞延訂單出貨，雙 A 筆電出貨暢旺，華碩首季營收突破千億元大關，達 1081.04 億元、年增 72.36%，宏碁則為 715.58 億元、年增 46.5%，創下近 7 年同期新高。

華碩 3 月受惠電競、商用、消費筆電需求暢旺，加上板卡需求大增，品牌營收達 431.29 億元，月增 37.84%、年增 84.75%，為近 5 年同期新高，累計今年首季營收突破千億元，達 1081.04 億元，季減 4.09%、年增 72.36%。

展望今年，華碩表示，關鍵零組件供應仍緊俏，但在需求強勁下，對今年筆電市場看法樂觀，加上今年有 Chromebook 新案，看好出貨可望較去年倍增，電競產品則將年增 20-30%。

宏碁 3 月營收則達 277.44 億元，月增 36.5%、年增 15.3%，累計今年首季營收達 715.58 億元，季減 13.4%、年增 46.5%，單月、單季同創近 7 年同期新高。

宏碁指出，首季 Chromebook 營收仍翻倍成長，其他包含電競、商用筆電、顯示器產品表現也不俗，認為上半年筆電需求持續強勁，也預期缺貨潮將延續至今年第 3、4 季都無法紓解。

宏碁近年持續布局多重事業引擎，在電競領域中，今也宣布延伸電競觸角，並整合產官學資源，宣布 Predator League 虛擬賽車推廣計畫起跑，將在本 (4) 月中啟動校園電競列車，推廣虛擬賽車教育、技術交流。

另一方面，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今日也公布 3 月營收，受惠宅經濟動能延續、加上新品挹注，主機板、顯示卡動能強勁，單月合併營收再衝上 177.26 億元，月增 33.7%、年增 72%，累計第 1 季營收達 480.05 億元，季增 14.6%、年增 68.4%，單月、單季均創下新高紀錄。