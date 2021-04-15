政院協調 永豐餘、正隆、榮成同意優先生產農用蔬果紙箱

近期國內紙箱短缺，衝擊農產品運銷，行政院副院長沈榮津已於 13 日邀集經濟部、農委會、紙器公會與永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW) 及榮成 (1909-TW) 等紙廠開會研商，初步獲三大紙廠同意，將優先生產農用蔬果紙箱，解決農產品延遲出貨問題。

農委會今 (15) 日表示，依據經濟部提供的資訊，目前國內紙漿供應尚屬充裕，但受疫情影響，製造業回流，外銷及電商訂單增加，民生用品需求上升，導致各產業產品所需包裝紙箱需求大增。由於國內紙箱製造廠產能有限，造成生產量能不及供應需求。

由於農產品收成後有時效性問題，多放產地一天，就會影響到品質，為改善農用蔬果紙箱訂貨延遲的問題，沈榮津於跨部會會議上指示農委會，調查各農民團體每周紙箱需求量，統一下單給三大紙廠，各廠承諾，將優先製作農用蔬果紙箱，一周可交貨，協助解決紙箱短缺問題。

至於青農或個別農民所需特殊紙箱，若達一定數量，可透過農糧署洽請榮成協助接單製作。農委會指出，為了有利快速製作及供應紙箱，將一併調查各農民團體需求的紙箱規格，未來將朝公版紙箱規劃，由三大紙廠依蔬果大類製作公版紙箱，提供農民團體及農民共同使用。

農委會強調，紙箱為農產品最重要的包裝運銷資材，感謝永豐餘、正隆、榮成三大紙廠同意全力配合，優先生產供應農用蔬果紙箱，解決紙箱短缺問題，以確保農產品的運銷供應，並保障農民生計。