漢來美食維持高配息政策 擬發現金股利7元

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (15) 日召開董事會，通過擬發放每股現金股利 7 元，配息率達 93%，為連續 3 年配發 7 元並維持配發率 90% 以上的高股利政策，以今日收盤價 137 元計算，現金殖利率 5.11%。

漢來美食去年合併營收 34.59 億元，年減 8.37%，不過，在費用控管得宜、政府紓困補貼和股利收入挹注後，全年稅後純益 2.8 億元，年增 4.92%，每股純益 7.51 元，仍創獲利新高。

漢來美食表示，內需市場已逐漸復甦，去年下半年共開出 5 家品牌新店，包括台北世貿名人坊、桃園上菜片皮鴨、高雄漢來湯包、五梅先生和安那居小台菜，為營運增添薪火。

進入 2021 年後，漢來美食指出，集團最主要的自助餐品牌漢來海港已恢復以往人氣名店名廚的邀請，如期舉辦美食節活動，並預計於 11 月再邀請德國米其林二星餐廳主廚前來客座，持續為既有品牌增添活力。

漢來美食總經理林淑婷強調，儘管餐飲市場競爭激烈，漢來美食除了強化既有品牌經營深度，未來也將持續開設分店拓展市場版圖，甚至針對市場主流的餐飲業態自建品牌或代理國際品牌。