管渠延壽、自主處理 北市污水不漏接

文．蔡武穆

污水下水道是城市進步及現代化的指標，一座美麗的城市，必然有完善的污水處理系統接管來自家庭的生活污水及工業廢水，處理後放流或回收再利用，達到水資源循環及保護的目標。

台北市污水下水道發展至今已有五十年的歷史，覆蓋率已達八○％，尚屬全國第一，但因為建設較早，多數管線已經老舊，北市衛工處做為污水下水道的當責機關，目前推動用戶接管、延壽檢修、防災應變、循環經濟等四大工作重點，並計畫新增民生、濱江、社子島等三處水資源再生中心，冀盼建設台北市成為水循環自主處理的城市。

統包方式提升用戶接管率

首先，用戶接管部分，北市衛工處處長林昆虎指出，目前北市污水下水道系統「能做的、可做的」都已經接管完成，剩下大概二十萬戶 (約佔全部的二○％) 尚未接管，究其原因，大部分是偏遠山區、老舊建物無施工空間、建物有安全疑慮或民眾沒有意願接管等因素，影響施工進度。

對於此，北市衛工處在民國一○九年開始以統包工程的策略來突破各項限制，林昆虎說明，早期是先設計再施工，開挖時才發現實況跟設計不一樣，影響工程進度，用統包的方式是希望廠商提出不同的設計工法，突破現地困難並加強住戶間的協調，讓接管進行更順暢。

目前北市的平地部分 (中心蛋黃區) 接管率八成以上，第二圈比較邊緣地區，會以系統延伸的方式，銜接市中心圈的主次幹管，外圍偏遠山區，像是士林、北投，接管公共管線的效率不高，會以配合地形、聚落的發展，採聚落型污水處理系統來完成。

另外，還有一些早期擁有化糞池的社區大樓尚未接管，衛工處會以專案形式加強與管委會溝通聯繫，政策性說明接管污水下水道的好處 (如：不用抽肥)，並給予五萬二千元到十二萬元不等的補助，刺激住戶接管意願。

在延壽檢修方面，污水管深埋在地底下，是所有管線埋最深的一類，一旦龜裂滲水，將造成路面嚴重坍塌，早期北市只有局部性檢修，一○八年度開始，衛工處推動老舊管線巡檢計畫，編定相關費用，有系統檢修主次幹管、分支管，增加渠管壽命，避免造成道路災害。

管渠巡檢 傳統工作導入新科技

林昆虎說明，台北市的污水下水道全國佈建率最高，目前也只有北市有管渠延壽的問題，截至一一○年二月，已完成主次幹管八．○三公里、分支管網約十三．四公里的檢視，目標在一一二年底完成分支管網二四○公里檢修及一一一年至一一三年三年內完成主、次幹管 (總長約一一四公里) 的修繕及維護。

台北市的污水下水道總長度約二千七百公里，這麼繁複的巡檢工作，過去都是工人親自鑽進下水道勘查，職災、勞安時有所聞，跟上科技潮流，衛工處開發出一系列的智慧檢測，像是 CCTV 巡視車、聲納探測船，透過鏡頭直接取得管內的畫面，亦可詳細知道座標、定位，以利精準開挖維修，希望在三年內完成全面性檢修的艱鉅任務。

林昆虎為工程背景，曾在新工處擔任挖掘管理科科長，參與制定《台北市道路挖掘管理自治條例》，後來因為職務異動，負責台北市路平專案，現在則是污水管線的執行者，對於管渠延壽及道路維護相當有想法。

舉例來說，過去曾有人孔蓋冒水、氣衝噴飛的事件發生，影響行路人的安全，林昆虎分析，這是因為雨污未能分流所導致，過去施工不嚴謹或民眾私下改管，誤將雨水管接到污水管，暴雨期間，雨水灌到污水管，按理來說，污水管徑有一定的容量，在小管接大管或轉彎之處，壓力來不及宣洩，就會有冒水或氣衝噴飛孔蓋的危險狀況發生。

雨污分流 圖資ｅ化管理

為了解決人孔蓋噴飛的問題，衛工處自一○六年開始進行更換符合 CNS 規範的「耐揚壓」人孔框蓋，優先改善低窪地區、水理條件較差，過去曾經發生事故的地點進行改裝，統計一○九年底，已更換四一五八座耐揚壓人孔蓋，冒水及氣衝的情況已較往年改善。

而針對雨、污混流的區域，相關單位也會時常派人巡視有沒有不當接管，並將雨、污管分切到正常軌道，林昆虎表示，過去都是隨機隨做，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，現在採用水位計偵測管渠水位，能夠有系統全面性檢查，比方說，某處冒水，就往上游勘查混流嚴重之處，然後做切管分流，杜絕類似狀況重演。

管線清疏也一樣，過去常常清淤後，又重複管塞，現在透過ｅ化管理，將數據套在 GIS 圖資上，就可輕易找到原因，譬如說，某區域阻塞，可能是某家餐廳未使用油脂截留器，或擅自將油脂排入污水下水道等，一方面加強宣導稽查，另一方面提升決策及管理的效率。

增新三處水資源再生中心 再生水質再提升

今年度台灣發生半世紀以來最嚴重的乾旱，水庫水位直直落，影響民生及工業用水，有「第二水源」之稱的「再生水」成為各界矚目的焦點。根據統計，台北市每天處理約九十二萬噸的生活污水，迪化污水處理廠每日處理約五十萬噸、內湖污水處理廠處理二十四萬噸，兩者皆已滿載，其餘二十至三十萬噸必須泵送至八里污水處理廠處理，但是八里廠的處理量能已接近九○％，加上新北市府計畫四年內再增加二十五萬用戶接管，台北、新北必須分頭分散處理，才能滿足未來各自污水處理的需求。

因此，台北市未來十年內計畫增加民生、濱江、社子島三處水資源再生中心，處理量能分別為四萬噸、十六萬噸、三．五萬噸，每日污水處理量能由七十四萬噸提升至九七．五萬噸，盼在二○三○年達到污水自主處理的目標。

值得一提的是，民生、濱江、社子島三處水資源再生中心是具備薄膜處理技術 (MBR) 的三級處理廠，可過濾細小微生物，處理之後的放流水、再生水比現有的迪化、內湖廠 (二級廠) 所處理的水質好上十倍，優化水質降低對環境衝擊。

三處新增的污水處理廠每日可產出二三．五萬噸達再生水標準之量能，加上現有迪化、內湖廠的三萬噸，未來每日可有二六．五萬噸的再生水，供市民取用，林昆虎指出，只要不接觸人體，再生水可以拿來做路面清潔、植栽澆灌、洗車、洗設備、沖馬桶等等，減少自來水的使用量。

他舉例，迪化、內湖污水處理廠每日分別可生產一萬噸、二萬噸的再生水，一○九年度，迪化、內湖兩廠取用約二○四．四萬噸，而一般民間、公部門、環保署取用約一○．九萬噸，以每度水單價二○．六元計算，節省近五千多萬元的自來水費。隨著民生廠的規劃，未來也會在民生社區及松山機場周圍設置專管，養護綠地並做為公廁用水。

減碳、減排 落實循環經濟

除了再生水之外，落實「循環經濟」另外兩項重點是污泥減量及碳足跡，為減少清運量，迪化污水處理廠將含水量高的脫水污泥加熱烘乾成為乾燥污泥，使污泥體積減少至原本的五分之一，並且乾燥的污泥送至焚化廠做為輔助燃料使用，以一○九年度為例，脫水污泥量約五千六百噸，乾燥後的污泥約一一二一噸，以清運車每次載量十噸推估，減少四八四清運車次，降低空氣污染源。碳足跡部分，迪化污水處理廠從廠內著手，降低廠區照明及空調使用量、改用高效率 LED 燈具、更換耗能的鼓風機組、並採變頻式操作，期望在三年內再降低三％的碳排。

理財周刊發行人洪寶山 (左)、北市衛工處處長林昆虎 (右)

來源：《理財周刊》1077 期

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