缺芯、缺櫃後 檢視碳中和下的鋼價轉機

文．洪寶山

截至四月九日為止，今年上市類股漲幅前三名分別為橡膠 (+28.47%)、電子 (+17.41%)、航運 (+17.14%)，另上櫃生技醫療類股漲幅達 18.84%，市場寵兒的電子股報酬率並不突出，特別是晶圓代工產能吃緊的利多題材，似乎已經無法滿足投資人，顯示進入到第二季，資金正在朝傳產股布局，尤其是新寵的鋼鐵類股。

自從拜登在三月二十六日提出四月二十二日世界地球日舉辦全球氣候視訊峰會，邀請中國習近平與俄羅斯普丁與會，中鋼股價從 25.05 元起漲，截至四月十二日為止，累積 19.56% 漲幅。

牛皮股將變身扭轉乾坤的大牛股

自從二○○八年北京奧運會之後，就算是中國在二○一六年起實施供給側改革，淘汰落後產能措施，五年來也沒能支撐鋼鐵產業走出谷底，但是這次中鋼的漲勢不一樣，季Ｋ線圖走出三連紅Ｋ，是二○○九年以來首次，不同的是，歷史低點落在二○○一年九月的十一元，換言之，經過了十二年的籌碼沉澱，中鋼─台股股本第三大的牛皮股，即將搖身一變，成為扭轉乾坤的大牛股。

今年三月中國兩會舉行期間，出現最多的字眼是碳中和，自從去年底中國向全球承諾將在二○三○年實現碳達峰、二○六○年實現碳中和，節能減碳就成為股市投資的選股方向之一，太陽能產業在美國總統大選前提前炒作過節能概念，所以接下來該關注的選股方向是減碳。

鋼鐵支援技術升級 降低煤消耗

中國是全球最大的排放國之一，占全球碳排放的 30%，中國若要實現碳中和的承諾，就必須將煤消耗從目前 60% 以上佔比，降到 6% 左右，就絕對少不了能源消耗高密集型行業的鋼鐵行業的支援，來實現碳中和需要的一系列技術升級換代，如此一來，不僅有利於中國鋼鐵產業轉型升級和高品質發展，對於全球市場的鋼鐵供需也更趨於穩定，利多鋼鐵價格上漲。

自從二○○一年確認拿下二○○八年北京奧運會承辦權後，中國鋼鐵行業產能持續擴張，持續了二十年，由於進入門檻低，小廠眾多，每當市場需求增加，往往產能快速擴張，造成供給過剩，價格下跌，產業處在紅海市場的殺價競爭，鋼鐵股的投資機會自然是淡旺季的週期循環，二○一六至二○一八年供給側改革使得行業整體產能明顯下降，是京奧崩盤後，出現最大的解套波機會。

儘管如此，滬深股市的鋼鐵類股指數還是沒能突破二○○七年的 11203 前高點，相較於金融的券商，大消費的白酒、醫療等類股都創歷史新高，似乎單靠供給側改革的淘汰落後產能還不足以支撐鋼鐵產業走出景氣谷底。

事實上，因為有部分二○一八年之前已經拿到了投產的審批，導致二○一九至二○二○年還有新的產能陸續投放，所以股民會有一種「越改革，產量越多」的供給側改革失敗的印象，但其實是產量增加，但產能擴張慢了下來。

碳中和投資規模 上看百兆人民幣

進入到二○二一年因為疫情的緣故，鋼鐵行業的產能利用率維持在高檔，未來的五至十年因為碳達峰的目標，中國鋼鐵協會二月發布《推進鋼鐵行業低碳行動倡議書》，要求鋼鐵行業 (1) 減少粗鋼產量，(2)推動低碳冶金技術突破，(3)提高電爐鋼比例，(4)上下游協同推進高強節材鋼的推廣應用，在碳減排的同時，適時提高鋼材品質標準和用鋼行業設計規範。

由此可知，在環保意識抬頭，中國鋼鐵行業的總供給量正處在歷史的高峰，且未來鋼鐵的供給曲線將是持平，意味著全球鋼鐵類股有機會擺脫週期股的投資屬性。

從供給端來看，今後三十年時間內，碳中和帶來的投資機遇規模將達到一百兆到三百兆人民幣之間，其中一個關鍵是中國的電爐鋼僅佔 10% 左右，未來提升中國鋼鐵行業的生產技術過程，必然選擇電爐鋼作為主要的發展手段，因為隨著廢鋼產量持續增加，廢鋼對鐵礦的替代是大勢所趨。

電爐的排碳量和高爐比例是一比四，如果未來收碳稅，電爐鋼的生產成本可能會低於高爐，所以電爐鋼的占比提高，有助於中國鋼企的獲利趨向穩定，有利於改變低價競爭的現況。

此外，電爐鋼的優勢是即開即停，而高爐是很難停的，所以電爐鋼的即開即停可導致中國鋼鐵產業的供需彈性更加靈活，價格波動將持續下降，利好全球鋼企。

美國鋼價創十三年來新高

從需求端來看，疫情時代各國政府積極拉抬景氣，尤其是拜登將推出二兆美元的基建計畫，推升美國的鋼價已經創了二○○七年以來新高；同時中國的農村城鎮化還沒結束，未來五至十年中國的內部需求仍然會以 2% 左右的年化複合成長率成長，另外，製造業和汽車、家電、工業板材的需求還是很景氣的。

換言之，未來中國的鋼鐵出口量可能會減少，但美國的需求增加，未來有可能見到鋼鐵的供給需求曲線的倒掛，形成價格易漲難跌的狀態。當然最重要的一點就是碳中和確認了中國鋼企無法再任意的擴產，這點對於鋼鐵股的投資評等是加分的。

日本、韓國及河靜鋼等亞洲鋼廠，鑑於中國積極推動環保改善、降低出口退稅等措施，加上下游需求強勁，以及鋼廠供給有限，紛紛提高鋼價，例如印度熱軋報價達到 920~940 美元，日本鋼廠報價飆到每公噸一千美元，歐洲每公噸也漲到 1033 美元，美國熱軋每公噸續漲到 1470 美元，皆為六月交期，驗證在中國減碳政策出台後，鋼鐵出口減少，海外因經濟重啟而需求增加，鋼價持續拉抬，河靜鋼近期內將開盤的六月盤價，預期熱軋可能每公噸大漲一百美元。

下一個低價轉機權值股

台灣的中鋼是目前中國以外東南亞地區鋼價最低的鋼廠，五月內銷盤價仍有機會適度調漲，挑戰十一連漲，三月出貨達到 87.8 萬公噸的近四個月新高，營收達 368.95 億元，月增 22.54%、年增 32.93%，創下歷史新高；第一季營收 978.21 億元，季增 11.66%、年增 25.54%，為九季新高，EPS 有望突破 0.5 元，改寫二○一一年第二季以來新高。第二季因鋼胚吃緊，出貨量預估維持第一季的水準，但因五月盤價續看漲，預期第二季營收可望挑戰千億台幣。

從技術面可發現，中鋼正在醞釀三十年的大底部型態，目前已經完成了季 KD 的二次底背離＋季 KD 的Ｗ底，四月十三日見到 31 元高點，正好是最近的一條頸線壓力，給予時間應可進一步向上挑戰三十年的長期下降壓力線 39~40 元壓力區。類似的底部型態，在先前的聯電、華邦電、長榮、陽明等都已成功的驗證且複製，可期待中鋼成為下一個低價轉機權值股。

鋼鐵類股指數年線

來源：《理財周刊》1077 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》