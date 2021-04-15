迅得換股取得聯策科近1成股權 換股基準日5/17

自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 新廠擴建完成後，計畫再擴充，今 (15) 日董事會通過，將發新股與聯策科技換股合作，換股比例為每 2.2 股聯策科技換發 1 股迅得機械，股份交換完成後，迅得將持有聯策科技 1.98% 股權，股份交換基準日為今年 5 月 17 日，迅得也將發私募股引進策略性投資人。

迅得今天董事會通過兩項決議，主要爲搶食半導體、IC 載板及高階 PCB 製程設備市場不斷湧現的商機。

迅得擬以股權交換方式與聯策科技合作，雙方將增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股，迅得機械發行新股 1227 張作為對價，交換聯策科技新發行的普通股 2700 張，換股比例為每 2.2 股聯策科技換發 1 股迅得機械普通股，股份交換完成後，迅得將持有聯策科技約 9.96% 的股權，聯策科技將持有迅得約 1.98% 的股權，股份交換基準日為今年 5 月 17 日。

迅得營運長黃發保表示，雙方在印刷電路板產業已深耕約 20 年，各自擁有在專業領域優勢，應用涵蓋「自動化設備」、「智慧製造」、「機器視覺應用」及「生產設備」等應用市場，也看好聯策科技 IC 載板及濕製程設備的發展空間。

黃發保指出，雙方藉本次股份交換合作，建立緊密關係，在行銷、採購資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，並增加經濟規模效益。

聯策科技成於 2002 年，股本 2.44 億元，爲公開發行公司， 董事長爲林文彬，總經理陳文生，2020 年營收爲 12.51 億元，毛利率 24.08%，稅後純益 6439 萬元，每股純益爲 2.64 元。