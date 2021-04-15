東元積極佈局三大域 未來三年將再創200億元營收

馬達大廠東元 (1504-TW) 今 (15) 日參加證交所智慧製造主題式業績發表會，治理中心處長簡世雄表示，已積極投入三大項目包括智慧綠能、智慧城市與智慧製造，預計未來三年可帶來 200 億元營收，占整體營收比重 4 成。

綠能產業方面，簡世雄指出，由於國內 2025 年台灣再生能源占比達 2 成，其中，太陽能 20GW 併網，將推升建置工程、設備、電站維護業務，規模上看 3 兆元；離岸風電 5.5GW 併網後，產值也有 9000 億元，加上台電儲能需求近 600MW，相關建置工程和設備業務約 180 億元商機。

簡世雄表示，東元旗下系統設備已跨入太陽能電站、儲能業務，該系統設備也延伸至太陽能智慧診斷監控系統，另外近期積極爭取離岸風電陸上變電站統包工程與發電機代工業務。

此外，智慧綠能更跨足電動車動力系統，其中，自行開發的車用馬達與驅動器，已與國內外電動車業者合作，預計今年下半年陸續出貨，效益將逐步顯現。

簡世雄指出，由於公司營運主要項目仍以工業馬達為主，電動車馬達占馬達機電營收比重不到 5%，但看好電動車是未來長期趨勢，未來業績成長可期。

智慧城市方面，簡世雄提到，看準 IDC 數據中心需求強勁，尤其 Google 規劃 6-8 座 IDC 機房，總投資規模達 700 億元、微軟也將在台灣投資 3 億元建置 IDC 機房，另外爭取中小學裝設冷氣標案，共 10 萬台、商機達百億元；智慧製造方面，目前提供三大項目，分別為智慧搬運與包裝、智慧工廠 4.0 解決方案、智慧微運等，透過相關技術產品挹注營收成長。

東元 3 月營收 44.36 億元，月增 22.1%、年增 20.12%；第 1 季營收 119.11 億元，寫近 5 年來同期新高，季減 4.8%、年增 13.3%