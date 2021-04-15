〈台積電法說〉財報展望少有驚喜 ADR早盤一度下挫2.5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說，第一季財報、上調今年資本支出均符合預期，並預估今年美元營收將成長 2 成，釋出成熟製程產能 2023 年才可望緩解等展望；由於財報與展望大致符合市場預期，未有太多驚喜，台積電 ADR 早盤開高走低，開盤不久即翻黑下挫，早盤跌幅一度達 2.5%。

台積電第一季雙率雖較上季下滑，但均達到財測高標水準，單季稅後純益 1396.9 億元，季減 2.2%，年增 19.4%，每股純益 5.39 元，寫歷史次高，符合市場預期。

而台積電預估第二季營收 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，將續創新高，但毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%，雙率將較首季下滑，低於市場預期。

台積電今日同步上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工及台積電本身美元營收成長預估，預期今年晶圓代工產值將成長 16%，台積電美元營收將成長 20%，分別優於前次預估的 10% 及 14-16%，並透露各平台及先進製程需求都比 3 個月前更強勁。

台積電也上調今年資本支出，由前次公布的 250-280 億美元，調升至 300 億美元，較去年大增 74%；但由於台積電日前宣布 3 年內將斥資 1000 億美元大擴產，也因此，法說前夕市場就已預期，台積電將會上調今年資本支出金額。

對於半導體晶片短缺情況，總裁魏哲家認為，半導體產業產能短缺情況將延續至明年，成熟製程更可能缺到 2023 年；不過，台積電成熟製程新產能將於 2023 年開出，盼屆時能稍微緩解市場產能吃緊情況。

此外，台積電今年 1 月以來，便將支援車用電子客戶需求視為首要考量，魏哲家也預期，在生產力提升下，車用晶片缺貨情況將於下季大幅改善。

