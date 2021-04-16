美中風雨欲來！TikTok再被盯上 欲限制向中國出口晶片生產工具 

美國正積極布局對抗中國，有意再次立法禁用 TikTok，還將嚴格限制向中國出口晶片生產工具。

前總統川普去年宣布要在美國封禁 TikTok，中國母公司字節跳動被迫使出售 TikTok 在美業務，華盛頓法官 12 月初頒令阻止商務部 TikTok 禁令生效，如今 TikTok 風波再起。

根據多家外媒週四 (15) 報導，美國共和黨議員正推動國會立法，禁止美國政府僱員在國家設備上使用社交媒體應用程序 TikTok。

週四共和黨參議員霍利 (Josh Hawley) 和盧比奧 (Marco Rubio) 等人向參眾兩院提出《禁止政府設備上使用 TikTok》(No TikTok on Government Devices Act) 法案。

該法案將要求美國管理和預算辦公室 (Office of Management and Budget) 為執行政府機構，制定標準和指導方針，要求在法案通過後 60 天內移除 TikTok。

此外，彭博週四報導，美國共和黨員敦促美國商務部，更嚴格地限制向中國出口晶片生產工具。

德州共和黨眾議員麥考爾 (Michael McCaul) 和阿肯色州參議員柯頓 (Tom Cotton) 敦促商務部制訂更嚴格的要求，規定電子設計自動化工具 (可幫助設計電腦晶片) 的所有美國製造商，將任何產品出口到中國之前必須獲得政府許可。

麥考爾和柯頓致函商務部寫道：「有明確證據表明，與中國軍方有關聯的公司，正在使用這種軟體技術研發先進的武器。」

此外，共和黨眾議員認為：「台積電不應為中國軍方製造先進晶片。」他們敦促國務院和商務部改善並減輕台灣向受關注實體提供服務和技術的風險。

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