晶片荒難解 日產汽車傳5月大砍日本廠產能

路透援引知情人士報導，由於全球半導體短缺，對日產汽車（Nissan Motor）造成不小衝擊，該公司將於 5 月削減數家日本工廠的產量。

一位不願具名的消息人士稱，日產汽車在 5 月 10 日至 19 日間，將其位於日本九州的工廠停產 8 天。等到晶片廠恢復供應，組裝多功能休旅車 Serena、休旅車 X-Trail 等車型的工廠，將會致力生產以彌補損失。

另兩家組裝工廠，即追濱廠與日產車體（Nissan Shatai）的九州廠，將取消 5 月 10 日至 28 日期間逾 15 天的夜班，而位於栃木縣的工廠也將在下個月閒置 10 日。

日產汽車發言人表示，由於全球晶片短缺，公司目前正在調整生產，並採取必要措施以確保產能復甦。不過具體調整細節並未詳細說明。

美國德州遭暴風雪襲擊後，晶片產能減少，再加上日本晶片廠瑞薩前陣子受祝融之災影響，讓原本相當吃緊的晶片產能雪上加霜，全球汽車業迄今損失數萬輛汽車產量，以北美受到的衝擊最為嚴重。

晶片短缺也是消費電子產業需求增加的結果，因疫情期間人們無法出門，在家工作成常態，娛樂模式轉向電視遊樂器為主。此外，美國對中國科技的制裁也產生一定影響。

日本 4 月下旬開始的「黃金周」假期中，許多車廠都關閉近兩周，據消息人士稱，日產的最新的決定是九州廠只營運 7 天。