驅動晶片漲勢驚人 天鈺Q1每股賺4.78元 超越去年全年創新高

驅動晶片廠天鈺 (4961-TW) 今 (15) 日公告第一季自結，稅後純益 8.81 億元，年增 1196%，每股稅後純益 4.78 元；受惠面板市況熱絡、晶圓代工產能吃緊，驅動晶片價格節節攀升，天鈺第一季獲利大增 12 倍，賺近半股本，除了創歷史新高，更一舉超越去年全年的每股純益 4.07 元。

天鈺也同步公告 3 月自結，稅後純益達 4.19 億元，年增 1273%，每股稅後純益 2.25 元，單月每股獲利就直逼去年第四季 2.69 元。

天鈺今年全產品線皆推新品，其中，手機 TDDI(觸控暨驅動整合晶片) 本季開始進入量產，手環與手錶的 OLED 驅動晶片也陸續出貨，加上客戶持續拉貨大尺寸面板驅動晶片、電源管理晶片，上半年全產品線仍呈現供不應求。

天鈺手機 OLED 驅動晶片也有斬獲，已切入手機品牌供應鏈，最快今年底就開始貢獻營收，其他產品線如彩色電子紙、電子標籤也同樣受惠市占率提升，陸續挹注營收。

此外，儘管現今 8 吋晶圓代工產能吃緊，不過，天鈺身為鴻家軍，有同屬集團的夏普晶圓代工產能支援，提供穩健成長動能。