還不到抽銀根的時刻！舊金山Fed總裁戴利：經濟差得遠了 別對數據太興奮

舊金山 Fed 總裁戴利 (Mary Daly) 週四表示，美國經濟距離實現央行 2% 通膨和完全就業的目標仍「未取得實質進展」，因此離「降低 Fed 對經濟的支撐力」仍然遙遠。

戴利具有 2021 年 FOMC 票委身分。

戴利對紐約大學貨幣市場專家表示，「我們還不到那境地。」她指出還有數百萬美國人民失業，雖然未來幾個月的物價預期暫時上升，但通膨距離達到 Fed 目標仍然遙遠。

戴利預期今年下半年經濟活動會出現大反彈，接著明年成長放緩，她告誡不要對強勁的經濟數據過度反應。

「我很樂觀，但現在也有一些下行風險。不要對我們看到的一些好數據結果太興奮，讓我們留在這路徑上，也就是失業的大眾需要真正返回勞動市場的機會。」

Fed 已承諾維持每月購債 1200 億美元的速度，直到看見經濟在邁向目標上有「實質性進展」。

Fed 也表示將維持利率在當前貼近 0 的水準，直到經濟達到充分就業，通膨率 2% 或以上。

針對 Fed 是否會先減少購債，最終完全停止購債，之後才開始升息的提問 (這是 Fed 在上一回危機採取的 QE 退場步驟)，戴利表示，現在談論這一點太早了。

「當我們到達適合討論返回常態的時間點時，我們當然會討論返回常態的正確途徑是什麼，但我們現在還沒到那階段。」她也補充，「不管特定的順序為何，這沒有比清晰透明的溝通來得重要。」