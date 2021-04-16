〈美股盤前要聞〉標普道瓊創新高後 美股期貨波動

美國 10 年期公債殖利率小升至 1.573%。科技巨頭蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟在前一交易日領漲後，於盤前交易中小幅下跌。美股期貨週五 (14 日) 呈現波動，道瓊期貨漲 0.13%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

1. 「女股神」再加購 1.1 億美元 Coinbase

Coinbase(COIN-US) 上市兩日股價動盪，但不影響科技「女股神」的喜愛。Cathie Wood 旗下的方舟投資 (ARK Invest) 周四 (15 日) 繼續加碼買進，兩日合計共持有價值約 3.52 億美元的 Coinbase 股票。

根據基金在電子郵件中發布的數據，Wood 旗下基金周四又買進 341186 股 Coinbase，累計持有股數已經超過 100 萬股。Coinbase 周四收盤下跌 1.7%，比起首日最高時取得的 1120 億估值低約 43%。

方舟投資旗下金融科技創新 ETF(ARKF) 周四加碼 Coinbase 3.3 萬股，生物基因科技 ETF(ARKG) 加碼 28.2 萬股，自主技術與機器人 ETF(ARKQ) 加碼 2.5 萬股，合計相當於約 1.1 億美元增持。

2. 郭明錤﹔明年 iPhone 相機大升級 但 Mini 恐成絕響

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 2022 年的 iPhone 將有 4 款，且照相功能顯著改善，而 iPhone Mini 將成曇花一現。

這 4 款 iPhone 可能有 2 種尺寸，分別為 6.1 吋和 6.7 吋，入門款和高階款均具備這 2 種尺寸的選擇。如果郭明錤預料準確，意味著蘋果最低價位的新設備 iPhone 12 Mini 將會退場。

他指出 2022 的 iPhone 的感光元件大升級，其中，高階版 Pro 系列主鏡頭畫素大幅提升至 4800 萬畫素，為 6S 之後首次提高主鏡頭畫素。此外，改善後的相機功能拍攝的影片更適合即將推出的高解析 AR (增強實境) 和 VR (虛擬實境) 耳機

3. TuSimple 上市首日募得 10.8 億美元

特斯拉與谷歌自駕卡車勁敵 TuSimple (TSP-US) 周四 (15 日) 正式於那斯達克交易所 IPO ，以高於 37 美元發行價的價格上市，共籌集 10.8 億美元，市值約 85 億美元。

資料顯示，該公司以每股 40 美元的價格出售近 3400 萬股，市值為 84.9 億美元，其中對外出售 2703 萬股，對股東出售 676 萬股。

TuSimple 表示，該公司擁有的自駕卡車技術有能力顛覆全球規模 4 兆美元的貨運市場，目前已取得 Navistar (NAV-US) 的 5700 輛自駕卡車訂單 。

4. 美鋁 Q1 財報超群

美鋁 (Alcoa) 周四 (15 日) 於美股盤後公布 F2021 第一季財報，營收與獲利創 2018 年來最高紀錄，大幅優於市場預期，公司預期由於經濟持續復甦以及鋁需求增加，2021 年業績將強勁成長，盤後上漲近 4%。

美鋁 (AA-US) 第一季營收報 28.7 億美元，年增 20.5%，優於 FactSet 調查分析師平均預期的 26.3 億美元。美第一季淨利為 1.75 億美元，去年同期僅 8000 萬美元，稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 報 5.21 億美元，是 2018 年以來新高，調整後每股盈餘為 0.79 美元，優於 FactSet 調查分析師平均預期的 0.45 美元。

美鋁執行長 Roy Harvey 在財報聲明中表示，第一季是 2018 年以來最出色的單季業績表現，從營收到淨利都非常優異，公司控制生產成本，並從鋁的需求增加以及鋁價上漲中受惠。

5. 輝瑞 CEO：疫苗一年內要再施打 之後可能每年接種

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 表示，人們在完全接種新冠肺炎疫苗後的 12 個月內可能需要再次施打以延續效力，且未來可能每年定期接種疫苗。

Bourla 表示，接種過疫苗後的民眾可能需要在 6 至 12 個月內進行第三次注射，隨後每年定期接種，但這些推測都還需確認。目前疫苗仍對變種病毒仍有效，而抑制潛在感染病毒的人群非常重要。他在 4 月 1 日發表上述談話，直到周四才公開相關影像。

輝瑞本月曾表示，輝瑞疫苗在第二次接種後 6 個月內，對抗病毒的有效性仍超過 91%，對重症患者有效性則可超過 95%，不過效力能持續多久目前仍不明朗，需要更多數據佐證。