疫苗打完能持續多久？輝瑞CEO：一年內要再施打 之後可能每年接種

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 表示，人們在完全接種新冠肺炎疫苗後的 12 個月內可能需要再次施打以延續效力，且未來可能每年定期接種疫苗。

Bourla 表示，接種過疫苗後的民眾可能需要在 6 至 12 個月內進行第三次注射，隨後每年定期接種，但這些推測都還需確認。目前疫苗仍對變種病毒仍有效，而抑制潛在感染病毒的人群非常重要。他在 4 月 1 日發表上述談話，直到周四才公開相關影像。

嬌生 (JNJ-US) 執行長 Alex Gorsky 今年 2 月曾表示，大眾在疫情後可能需要持續施打新冠肺炎疫苗，就如季節性流感疫苗一般。

輝瑞本月曾表示，輝瑞疫苗在第二次接種後 6 個月內，對抗病毒的有效性仍超過 91%，對重症患者有效性則可超過 95%，不過效力能持續多久目前仍不明朗，需要更多數據佐證。

拜登政府的神速行動負責人 David Kessler 周四說，目前的疫苗具有高度保護性，但變種病毒可會降低疫苗有效性，美國人應該獲得額外疫苗以預防變種病毒。

至於疫苗效力維持時間，Kessler 表示目前實際數據尚未明朗，正在盡快研究抗體的持久性。儘管疫苗很強大，但有一定的減弱趨勢，若面臨變種挑戰，將使這些疫苗更難起作用。

輝瑞和 BioNTech 在今年 2 月表示，正在測試第三劑疫苗，以了解疫苗對變種病毒的免疫反應。

美國國家衛生研究院 (NIH) 3 月下旬也開始測試 Moderna (MRNA-US) 新型疫苗用於預防在南非變種病毒。Moderna 執行長 Stephane Bancel 周三表示，預計該兩劑式疫苗能在秋季推出。