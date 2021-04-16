〈財報〉經濟復甦+鋁價上漲 美鋁Q1財報超群 盤後漲近4%

美鋁 (Alcoa) 周四 (15 日) 於美股盤後公布 F2021 第一季財報，營收與獲利創 2018 年來最高紀錄，大幅優於市場預期，公司預期由於經濟持續復甦以及鋁需求增加，2021 年業績將強勁成長，盤後上漲近 4%。

美鋁 (AA-US) 第一季營收報 28.7 億美元，年增 20.5%，優於 FactSet 調查分析師平均預期的 26.3 億美元。美第一季淨利為 1.75 億美元，去年同期僅 8000 萬美元，稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 報 5.21 億美元，是 2018 年以來新高，調整後每股盈餘為 0.79 美元，優於 FactSet 調查分析師平均預期的 0.45 美元。

美鋁執行長 Roy Harvey 在財報聲明中表示，第一季是 2018 年以來最出色的單季業績表現，從營收到淨利都非常優異，公司控制生產成本，並從鋁的需求增加以及鋁價上漲中受惠。

美鋁周四收盤下跌 1.65% 至每股 32.84 美元，然而，財報消息激勵盤後股價大漲，截稿前漲 3.75% 至每股 34.07 美元，該股目前股價是去年疫情低點的 6 倍。

展望未來，美鋁表示將維持鋁土礦和鋁的預估出貨量，氧化鋁總出貨量預期將增加至 1400 萬噸與 1410 萬噸之間。此外，全年鋁土礦的總出貨量將落在 4900 萬噸到 5000 萬噸之間，鋁則為 270 萬噸至 280 萬噸。

美鋁預估，儘管目前仍面對能源市場情勢、疫情不確定性，以及即將進入季節性例行維護，仍看好第二季持續成長。由於經濟正持續復甦，以及所有終端市場鋁需求增加，2021 全年有望維持強勁成長。

供給方面，中國加強推動減碳政策，使市場認為全球最大鋁生產國中國供給將受限，對此 Harvey 認為，中國推動的政策正顯著控制鋁的產量，此舉將改變鋁長年供過於求的遊戲規則。