〈美股盤後〉台積電ADR跌逾2% 道瓊首破34000點大關

週四 (15 日) 美國對俄羅斯祭出多項制裁，美 3 月零售銷售出現報復式反彈，美債殖利率暴跌，台積電 ADR 下跌逾 2%，美股四大指數齊揚，道瓊首度突破 34,000 點大關，標普締歷史新高。

美國總統拜登、白宮和民主黨持續推動 2.25 兆美元的基礎建設計畫，拜登鬆口企業稅率有談判空間。參議院多數黨領袖舒默有意推動 300 億美元的水資源基礎建設法案，以作為兩黨就拜登大規模基建案合作意願的初步考驗。

週四外媒引述消息人士透露，共和黨對拜登談判誠意存疑，將提 6500 億美元的基建計畫以挑戰拜登。

美國紐約 Fed 分行總裁 Lorie Logan 稱，Fed 實施任何形式的資產購買扭轉操作，那可能都會是技術性的，Fed 將繼續密切監視貨幣市場，並根據需要對隔夜逆回購利率 (ON RRP) 操作進行調整。

地緣政治消息方面，拜登政府宣布對俄羅斯實施一系列新制裁，以報復俄羅斯涉嫌 SolarWinds 駭客攻擊事件及干涉大選等不當行為，包括制裁俄羅斯政府和情報官員在內的 32 個實體和個人、 6 家俄羅斯公司，還禁止美國金融機構交易以盧布計價的俄羅斯主權債券。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.38 億例，死亡數突破 297 萬例，美國累計確診超過 3143 萬例，累計死亡數超過 56.4 萬。

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 305.10 點，或 0.90%，收 34,035.99 點。

標普 500 指數上漲 45.76 點，或 1.11%，收 4,170.42 點。

那斯達克指數上漲 180.92 點，或 1.31%，收 14,038.76 點。

費城半導體指數上漲 305.10 點，或 0.90%，收 34,035.99 點。

標普 11 大板塊僅能源、金融領跌，房地產、資訊科技和醫療保健板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.87%；臉書 (FB-US) 上漲 1.65%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.38%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.53%。

道瓊成分股漲跌互見。安進 (AMGN-US) 上漲 2.21%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.87%；salesforce (CRM-US) 上漲 2.18%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.38%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.20%；美光 (MU-US) 跌 0.44%；AMD (AMD-US) 大漲 5.68%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.29%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.63%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.29%。

台股 ADR 僅台積電殞落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.09%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.41%。

個股消息

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.09% 至每股 118.35 美元。晶圓代工龍頭台積電週四召開法說，第一季財報、上調今年資本支出均符合預期，並預估今年美元營收將成長 2 成。

台積電 ADR 跌逾 2% 。(圖片：AFP)

前外資半導體天王分析師陸行之解讀：「預期台積電上半年及全年平均單價年比增長 8-9%，全年出貨量應增長 11-12%。另外，5G 看來不再是台積電的主要驅動力，看好車用及高速運算 HPC，密切關注疫情後的需求變化。台積電沒有回答明年折讓取消對公司營收的影響，我們預估 6-7% 額外增長貢獻。」

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.87%。眾議院司法委員會正式批准大型科技巨頭反壟斷相關報告，將對這些企業進行潛在改革。

戴爾 (DELL-US) 暴漲 6.71% 至每股 98.92 每元。戴爾週三盤後宣布拆分 VMware，預計將於 2021 年第四季完成。

花旗 (C-US) 下滑 0.52% 至每股 72.54 美元。該公司財報優於預期，但該公司宣布計劃退出亞洲、歐洲、中東及非洲地區等 13 個市場零售銀行事業。

美國鋁業 (AA-US) 下跌 1.65%。該公司第一季財報好於預期。美鋁公布每股純益為 79 美分，營收為 28.7 億美元。

經濟數據

美國 3 月零售銷售年增率報 27.7％，前值 2.4%

美國 3 月零售銷售月增率報 9.8％，預期 5.5%，前值 - 3.0%

美國上周 (4/10) 初領失業金報 57.6 萬人，預期 70 萬人，前值自 74.4 萬人上調至 76.9 萬人

美國上周 (4/3) 續領失業金報 373.1 萬人，預期 370 萬人，前值自 373.4 萬人下調至 372.7 萬人

費城 Fed 4 月製造業指數報 50.2，預期 40.0，前值自 51.8 下調至 44.5

紐約 Fed 4 月製造業指數報 26.3，預期 18.8，前值 17.4

美國 4 月 NAHB 房產市場指數報 83.0，預期 84.0，前值 82.0

華爾街分析

美國經濟復甦春燕乍現，3 月零售銷售猛增，反映美國紓困金效應，而美國上週首次申領失業救濟人數降至一年低點。

儘管通膨率上升，但華爾街投資者越來越接受 Fed 關於維持寬鬆貨幣政策的保證。10 年期美債殖利率自 3 月 25 日來首次跌破 1.6%，帶動週四科技股走揚，銀行股收低。

T. Rowe Price Associates 資本市場分析師 Tim Murray 表示，儘管估值相當高，但仍有信心，大型科技巨頭將繼續提供足夠的現金流，證明這些估值是合理的

高盛、摩根大通、花旗等財報皆取得不俗的成績。Charles Schwab 交易與衍生品副總裁蘭 Randy Frederick 表示，不同尋常的是，當季財報預期有所改善，而影響市場的往往是當季財報遠優於預期的情況。