資本支出大增憂毛利率有壓 僅2家外資調升台積電目標價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 調升今年資本支出至 300 億美元，並釋出今年美元營收將成長 2 成等正面展望；但外資大多憂心，資本支出大增將使毛利率面臨更大壓力，僅一家日系外資及美系外資調升目標價，分別由 558 元、668 元上調至 590 元、680 元，目前外資圈最高目標價仍是美系外資的 866 元。

台積電認為，各應用平台需求均比 3 個月前更強勁，調升今年美元營收預估至成長 2 成，但美系外資認為，台積電營收成長部分動能是來自晶圓代工價格調漲挹注，並預期台積電資本支出增加下，折舊金額將提高，為毛利率帶來壓力，因此下修對明、後年毛利率預估值，維持買進評等，目標價則由 668 元上調至 680 元。

台積電此次上調今年資本支出至 300 億美元，另一家美系外資也調升對明、後年的資本支出預估，預期明年資本支出將達 350 億美元、2023 年估 360 億美元，並預期隨著資本支出提高，台積電毛利率面臨更大壓力，將因此調漲成熟製程代工價格，以維持 50% 的毛利率水準，維持買進評等及目標價 866 元。

美系外資認為，台積電法說釋出的展望訊息大多相當正面，第二季毛利率下滑是其中唯一的負面因子，預期雖然資本支出提高，折舊費用上升，但將與產能利用率維持高檔、價格有利等因素相互抵銷，估短期內毛利率將維持區間波動，重申買進評等與目標價 780 元。

日系外資看好台積電受惠 5G、高效運算、車用等應用帶動的半導體需求，加上擁有產業技術領先地位，樂觀看待 2025 年前展望；雖然台積電近 5 年資本支出大增，但在議價能力提高、產能利用率維持高檔等因素帶動下，毛利率仍可望維持超過 50%，且其計畫對客戶漲價，將進一步提升毛利率表現，維持買進評等及目標價 700 元。

另一家日系外資則認為，台積電調升今年資本支出帶來驚喜，並強化關於 5G 與高效運算需求出現結構性成長的正面看法，不過，外資仍對短期內存在的存貨風險審慎保守看待，重申持有評等，目標價則由 558 元上調至 590 元。

歐系外資樂觀看待台積電今年展望，即便英特爾宣布啟動 IDM 2.0 計畫，但台積電對 5 奈米、3 奈米先進製程需求仍具高度信心，並認為成熟製程缺貨情況 2023 年前都無法緩解，且有漲價可能，維持買進評等及目標價 650 元。

另一家歐系外資認為，由於台積電未來資本密集度提高的可能性增加，其毛利率可能面臨比先前更大的壓力，預期台積電向客戶調漲晶圓代工價格的意願將提高，維持買進評等與目標價 720 元。

