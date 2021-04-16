【野村投信】野村投信2021年4月資產配置與投資建議

資產配置方面，繼 1.9 兆美元紓困案通過並實施後，拜登馬不停蹄的在 3 月底宣布規模高達 2.25 兆美元的「美國就業法案」。目前該法案內容的通過與否仍存在一些變數，尤其是連民主黨部分人士本身都反對大幅加稅來支應基建支出，因此最終拍板定案可能會出現修訂。不過，拜登積極的推出財政政策，的確可以提振市場投資信心，中長期而言也是拉抬景氣升溫的重要推手，因此我們仍樂觀看待股市多頭行情尚未結束，風險性資產仍有走強機會，不過類股輪動恐怕將更加迅速且頻繁出現。總結以上，4 月基於股市波動加劇，我們建議股票部位維持在 50%(不過仍較中性部位多出 10%)、同時債券比重亦維持在 30%(仍較中性部位低配 10%)、多重資產則是持平在 20%(中性水準)，整體而言仍是股略優於債的看法。

股市方面，進入 4 月份，投資人矚目焦點轉向 Q1 財報公布結果。目前分析師仍在持續上調美國標普五百大企業獲利成長率估計值，因此我們預期若企業財報結果能夠優於預期，則整體股市仍有進一步上漲的動能。其中包含金融股的價值型產業中，由於 Q1 獲利預估上修幅度最大，因此我們仍看好價值型或高股息投資標的有望持續繳出良好正報酬。反觀科技及非必須消費這兩大族群，因公債殖利率 Q1 彈升，因此拖累這些產業當中的高本益比股票出現落後情形。隨著殖利率轉為區間盤整，我們同時也建議投資人可以逢低買回成長型消費相關基金。至於氣候環境永續相關投資標的，在拜登總統公布新基建法案後，將成為政策受惠最大族群，建議投資人可以持股長抱。

債券部分，由於我們判斷短期內 10 年期美債殖利率走勢已經從直衝而上，轉為區間盤整，因此我們看好先前受到公債殖利率彈升負面拖累的新興市場主權債，可望在 4 月份由利差收斂主導走勢而出現強勢反彈。另外，4 月 12 日 IMF 新增 6500 億美元 SDR 額度的重大利多，可望為新興市場當中的 "邊境國家" 帶來主權債務的舒緩，因此邊境市場美元主權債亦在 4 月重新回到我們的推薦名單。除了看好新興債市反彈，我們也相信美高收會跟著美股的財報利多陸續公布，在 4 月份持續有強勢演出。另外受到歐美金融業者 Q1 獲利全面勁揚的幫助，金融債可望收拾先前的頹勢，在 4 月份衝出一波亮眼的表現。

多重資產部分，延續 3 月觀點，美國經濟可望較其他成熟國家率先復甦，因此美元匯價可望止穩並逐漸轉強，因此本月我們仍建議以成熟市場多元資產作為主要推薦標的。境外部分以成熟市場股債分散配置的多重資產基金、境內部分則以股債靈活調整的全球多元資產作為投資主軸。目前野村動態配置多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合中，成長與價值類股皆有佈局，符合我們先前所述，成長型與價值型兩種風格類型，在 4 月份皆可望因充沛的資金輪動而受惠。

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

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上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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