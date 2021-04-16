〈房產〉打鐵趁熱 建商首季在新竹、台中及台南推案總銷季增2成

政府已祭出一連串冷卻房市交易政策，但是據市調機構統計今年第一季新進場建案，仍有新竹、台中、台南三縣市，在第一季進場新案總銷金額還有 2 成以上季成長，顯示建商進場熱度不減。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案調查統計，2021 年第一季新案在六都、新竹新進場個案數與上季相比數量、總銷及戶數都有約 1 成的下滑，但以房價部分來分析，新案不管是季成長或是與去年同期相比，均為向上趨勢，其中新案開價年成長有高達近 2 成的漲幅。

台北市在 2021 年第一季新案開價維持每坪百萬元水準，與上季相比雖然整體進場個案數略下滑，但是總銷表現還算是穩住表現水準，今年大量體新案集中在南港、中正等舊市區，地段商圈發展完整，市中心機能地段有一定支撐性，像是富邦建商久違的豪宅型產品「富邦醴仁」農曆年節前進場，仁愛路豪宅區段再加上建商品牌，高樓層逼近單坪 200 萬元的成交行情，可見高端資產族群的購買力。

而以往都是北台灣推案主要戰場的新北市，今年第一季反而推案狀況轉為保守，主要如板橋江翠、三重二重疏洪道及新店央北等各大重劃區待售案量都在高水位，因此包括個案數量、總銷、戶數等則有 1-2 成的下滑，僅剩下市區建案支撐，像是板橋文化路二段「三輝玳門」是本季少見百億規模建案，近江子翠捷運站，周邊已少有素地有其稀有性，區段新案行情約在 7 字頭，該案有望挑戰區域新高價。

桃園市第一季新案表現不管是個案數及總銷與上季相比都下降，總銷金額、戶數更有超過 3 成的跌幅，主因是原本推案熱區龜山 A7 重劃區在線個案逼近 50 案，待售壓力大，因此讓建商推案轉為保守，不過去年才開始大爆發的小檜溪重劃區，第一季進場新案全是大型建商遠雄 (5522-TW)、國建 (2501-TW)、亞昕 (5213-TW) 等，開價穩站上 3 字頭。

去年火熱一整年的新竹房市，在政府出手稽查，轉為低調行事，但推案時程不受影響，第一季在新竹市的東區、北區有指標新案進場，如東區的「新竹之昇」鄰近新竹車站商圈，開價每坪 45-50 萬元也是區域新高價，此外，較外圍的湖口、新埔、芎林等區也有小型透天案進場。

台中房市建商把目標瞄準在台中港重劃區，聯悦建設推出「聯悦臻」總銷高達 70 億元，可說是目前該區最大總銷建案，規劃 24 層樓，主打高樓層有無敵海岸景觀，開價隨著海浪也來到 2 字頭，接下來此一區還有超過百億元「遠雄之星 9」預計在第二季進場，延續熱度。

台南第一季進場新案價量各項指標與上一季相比都是正向成長，主因是各個新興重劃區的推案加持，像是年初歸仁高鐵特區也有民眾排隊預約買房消息一出，雖引發許多關注，但房市正熱建商信心滿滿，持續推案，像是號稱台南信義區的東區平實營區重劃區。