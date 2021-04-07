〈房產〉北市評鑑優良市場周邊交易 松江市場最活絡 年成交436件

房仲業者依去年北市府評鑑選出的優良市場，依近一年周邊 700 公尺實價登錄統計，周邊交易量最多的前三名分別是松江市場、成功市場及永春市場周邊區域住宅，其中松江市場周邊交易量達 436 件，住宅成交均價為每坪 59.3 萬元。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，北市遴選出的優良公有零售市場多經過整體規劃，在硬體及服務品質上皆具有一定水準，讓傳統市場保留原有的溫度與風情，同時也能享有舒適整潔的購物環境，良好的購屋機能也讓周邊房市更加吸睛。

同時，永慶房屋也認為，傳統市場對於許多民眾來說擁有「新鮮」、「價廉」及「可及性」三項優勢，以及獨有的濃厚人情味，讓逛菜市場仍是許多民眾採購的首選。加上，傳統市場周圍通常具有一定生活機能水準，因此不少民眾購屋時，也會將傳統市場列入評估條件之一。

盤點台北市「公有零售市場及攤販集中場營運評鑑」遴選出的 15 間優良市場，由中山區的「松江市場」以交易 436 件奪冠，「成功市場」、「永春市場」分別以 301 件及 288 件位居二、三名。

五大熱銷市場中，價格最親民的是位於萬華區的「新富市場」，住宅均價每坪落在 51.3 萬元。新富市場於 2006 年被指定為台北市市定古蹟，2017 年轉型為藝文展演及時農教育空間的「新富町文化市場」，現行的新富市場落在三水街前段及巷內持續營業。坐落在龍山寺生活圈的新富市場，鄰近捷運龍山寺站，周邊生活機能完善，但因特種行業、出入複雜等負面因素影響，讓該區房價較無法表現。