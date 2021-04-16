〈焦點股〉VR新品、營收彈升助攻 宏達電近漲停攀1年半新高

宏達電 (2498-TW) 本季將推出 5G 商用方案及虛擬實境 (VR) 應用新品，加上 3 月營收彈升，繼昨 (15) 日股價亮燈漲停後，今 (16) 日盤中再度獲買盤追捧，逼近漲停價，最高達 39.4 元，創近一年半新高。

宏達電昨天獲三大法人買超，其中外資大買逾 1.2 萬張，激勵股價亮燈漲停，今天再吸引資金進駐，一度大漲逾 9%，達 39.4 元，直逼漲停價，創 2019 年 12 月下旬以來的新高，午盤前，成交量已超過 4.4 萬張，接近昨天全日的量能，買氣熱絡。

宏達電 3 月受惠推出新一代 VIVE 移動定位器及 VIVE 表情偵測套件，單月營收重回 4 億元，達 4.55 億元，月增 99.7%、年增 5.2%，但仍寫歷史同期次低紀錄；第 1 季營收 11.75 億元，續創新低，季減 26.52%、年減 11.6%。

宏達電本季將推出新品，維持手機與 VR 業務並重，持續看好 VR 消費市場未來 3-5 年複合成長率約達 30-35%，企業年複合成長率則達 60-70%，預期未來 1-2 年可持續挹注營運，有機會超越市場成長平均。

股東會旺季將至，公司各出奇招推出紀念品，吸引股東目光，宏達電往年曾贈送自家手機掀起話題，之後則有背包、風衣外套等，今年搭上國旅風潮，推出休閒折疊椅，詢問度也相當高。