台股爆量甩尾站上17100點改寫新高 三大法人買超73億元

台積電法說行情失靈，今 (16) 日賣壓出籠，壓抑大盤走勢，但鋼鐵、塑化、水泥、航運四大傳產族群接棒演出，台股終場前最後一盤爆出大量買盤，帶動指數急拉上漲 82 點，收全場最高 17158 點，續創歷史新高，三大法人合計買超 73 億元，投信持續與外資對作。

在多空激戰下，加權指數再度洗出逾 4200 億元的巨量，累計本周上漲 304.71 點，周線連 4 紅。觀察籌碼面，外資連二買，買超 60.93 億元；投信持續賣超 2.1 億元；自營商與外資同調，買超 14.06 億元。三大法人合計買超 73 億元。

台積電法說會上釋出多項正面訊息，但第 2 季毛利恐因 5 奈米比重提升等因素面臨下滑壓力，今日獲利了結賣壓出籠，股價壓低跌逾 2%，盤中最低下探 603 元，終場跌勢縮小收 610 元。電子權值股漲跌互見，聯電、鴻海、大立光、日月光投控等獲買盤青睞，分別上漲 1-3%，扮演撐盤要角；聯發科、國巨股價則偏弱。

近來市場資金從電子轉進原物料傳產族群，中鋼 5 月內銷盤價連 11 紅，平均漲幅達 8.1%。中鋼今日股價一度強漲逾 8%，最高達 35.75 元，創 10 年來新高，終場以 35.15 元作收，大量買盤湧入鋼鐵族群，上市櫃多達 12 檔亮燈漲停，包括中鴻、燁興、春雨、志聯、威致等。

此外，在國際油價走高的激勵下，台塑、南亞上漲 1%、台化漲逾 2%，塑化股一片紅通通，台聚、亞聚噴出漲停。BDI 指數單日勁揚逾 6%，其中，中小型船舶運價持續走高，萬海、裕民、台航、中航、慧洋 - KY 及四維航均攻上漲停價，貨櫃雙雄長榮與陽明也強勢大漲 7-8%。

觀察盤面焦點，宏達電本季將推出 5G 商用方案及虛擬實境 (VR) 應用新品，加上 3 月營收彈升，今日拉出第二根漲停，達 39.45 元，創近 1 年半新高。而世芯 - KY 在連吞 5 根跌停後，今天止跌回升，隨著搶短買盤湧入，股價一度翻紅漲逾 4%，但尾盤仍不敵賣壓，收跌 2.6%。

