〈電器空調展〉原物料成本上揚 大家電單價漲幅逾1成

2021 台北電器空調 3C 影音大展今 (16) 日登場，電器公會表示，由於上游金屬原物料、面板紛紛調漲，今年家電平均單價漲幅逾 1 成，不過進入空調促銷季節仍設立抗漲專區，預估今年展場業績上看 17 億元。

電器工會表示，家電製作所使用到的金屬原物料價格走揚，面板同樣上漲 10-15%，目前液晶電視售價已紛紛反映成本，預期接下來冷氣售價也會調漲。

因應接下來冷氣空調銷售旺季，本月也進入家電商促銷檔期，電器空調展在展場設立抗漲專區催買氣，電器工會預期，此次展場業績上看 17 億元，加上家電節能補助、貨物稅減免延長 2 年，估整體家電產業再額外多出上億元營收。

奇美家電以冷氣空調、液晶電視為銷售主力產品，其中冷氣空調因應產業人力短缺問題，產品強調快速快安裝、易保養、好清潔等，目前此次展覽銷售 500 台；液晶電視則祭出多檔優惠，銷售量維持去年水準 500 台。

總經理余泯樂表示，公司打造國產最大 120 吋液晶電視，要價逾 60 萬元，除已銷售至豪宅建案外，也陸續接獲商用市場訂單，另外，其他大尺寸電視如 98 吋、86 吋電視等因單價較高，銷售量超過 10 多台。

余泯樂指出，雖然家電上游原物料翻漲，銷售面臨壓力且終端售價難以 100% 反映成本，僅能透過促銷方案推升買氣，不過仍看好，今年家電展業績將年增 3 成、達 1000 萬元。