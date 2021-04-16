Strategy Analytics：2021年全球智慧型手機營收有望大增13%

根據調研機構 Strategy Analytics 最新的報告顯示，在 2021 年，全球智慧型手機批發營收有望較去年同期增長 13%，創下 6 年來最大漲幅。

儘管新冠肺炎疫情造成經濟不確定性，並衝擊了消費者信心，但是在蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 超級週期以及全球朝向 5G 邁進的趨勢背景下，手機市場將有望在 2021 年大幅反彈。

2021 年全球智慧型手機批發營收有年增 13%(圖片：Strategy Analytics)

Strategy Analytics 副總監 Boris Metodiev 表示，儘管受到新冠肺炎疫情的衝擊，2020 年全球智慧型手機批發營收年減 5%，但在 2021 年將有望強勁反彈，並將持續成長。

此外，Metodiev 也表示，全球疫情後的經濟復甦、換機潮、零組件價格上漲以及向 5G 的邁進，都將為 2021 年的營收成長做出貢獻。

Strategy Analytics 高級總監 Linda Sui 則表示，預估 2021 年全球智慧型手機銷量將年增 7%，達到 14 億支，全球智慧型手機批發平均售價 (ASP) 將成長 6%，達到 294 美元，智慧型手機批發營收有望超過 4000 億美元。

Sui 也預期，受惠於 iPhone 12 的超級週期，售價超過 600 美元的超高階手機市場將在今年表現特別出色，並將貢獻近一半的整體營收。

Strategy Analytics 高級副總裁 David Kerr 表示，預估在 2021 年，中國、美國、印度和日本這四大市場在全球智慧型手機批發營收的占比將達到 54%。目前印度和巴西仍面臨新冠肺炎疫情惡化的情況，手機出貨量存在下行風險，但是，總體來說，Kerr 仍樂觀看待換機銷售量和新客戶需求。