信邦3月營收21.38億元締新猷 Q1同寫單季次高

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (6) 公告 3 月營收 21.38 億元，月增 23.2%、年增 31.8%，歷史單月新高；第一季營收 59.85 億元，季減 2.5%、年增 32.64%，則創同期高、歷史單季次高的成績。

信邦表示，第一季雖然是傳統淡季，但在各產業需求的逐漸增溫下，仍繳出淡季不淡的表現，在動能延續下，預估第二季的營運將優於第一季。

信邦首季動能包含醫療相關的斷層掃描、超音波及監護等設備；車用的電動車、充電站及輔助駕駛系統；綠能則是歐美風力發電設備及太陽能微逆變器出貨增加；工控應用也受惠倉儲物流自動化、半導體、電源管理及農業等設備需求；通訊等也受惠於 e-Bike、手機新機及其配件動能持續。

因此，信邦 MAGIC 5 大產業也較去年同期全面大幅成長，醫療及健康照護產業年增 37.8 %；汽車產業年增 143.2%；綠能及節能產業年增 13.76%；工業應用產業年增 18.04%；通訊及電子週邊產業年增 45.97%。

若以營收占比來看，綠能及節能產業佔 27.38%；工業應用產業佔 26.71；通訊及電子週邊產業佔合併營收 25.29%；汽車產業佔 11.43%；醫療及健康照護產業佔 9.19%。

就產品別銷售比重方面，連接線組生產銷售佔信邦營收 76.57%；連接器及零組件銷售佔 23.43%。