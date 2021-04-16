漢唐最新董事名單出爐 和鑫董座馬維欣入列

漢唐 (2404-TW) 今 (16) 日公布董事會審查通過的董事及獨立董事候選人名單，共計 9 位董事及 4 位獨立董事候選人，其中，華新集團旗下和鑫 (3049-TW) 董事長馬維欣也入列其中。

漢唐與華新集團合作多年，漢唐首件大型合約即是承接華邦電 (2344-TW) 的水電空調工程，掛牌後也搭上面板擴產潮，替同集團的瀚宇彩晶 (6116-TW) 施作台灣、中國兩地工程，兩家淵源深厚。

漢唐本次董事名單中，董事候選人包括董事長陳朝水，以及現任董事陳柏辰、李若瑟、林坤銘、陳友安、兩儀投資代表人賴志明與李惠文，另外還有馬維欣、楊曉邦兩位新面孔。

其中，馬維欣除了是現任和鑫董事長，也擔任彩晶、華邦電與華新麗華的董事，目前持有漢唐總發行股數超過 1%。

展望後市，隨著台積電 (2330-TW) 在台、美兩地大力擴廠，漢唐身為台積電主力供應商，營運展望樂觀，尤其美國子公司年底開始配合客戶動工，預計明年就可開始認列營收，第一年成立就可賺錢，有助營運持續成長並創高。

漢唐近期由於新舊工程交替影響，第一季營收僅 57.94 億元，年減 15.37%，創下一年半新低。