逾半數民眾有意開立純網銀帳戶 56%盼利率比實體銀行更優

純網銀陸續上路開業，根據 Visa 消費者支付調查 2.0 發現，台灣消費者對純網銀認知度近 7 成，其中有 52% 表態有興趣開戶，56% 受訪者期待純網銀能提供比實體銀行更好的利率優惠，顯示多數消費者有意願嘗試新型態金融商品。

至於吸引消費者申辦純網銀帳戶的誘因，其中首推「可迅速完成虛擬卡申請」，占比約 46%、生活消費相關優惠特別優惠 (39%)、電信業者的相關優惠 (33%)。

調查也發現，國內外的旅遊優惠仍是消費者申辦純網銀的重要考量 (34%)，另外，提供外幣錢包能直接提領海外帳戶 (29%)、創新與個人化的卡面設計 (22%)、或即時查詢家中成員的消費 (21%) 也是吸引民眾開立純網銀帳戶的誘因之一。

而純網銀所有服務中，56% 受訪者期待業者能提供更優惠的利率，47% 則希望所有服務能透過線上操作搞定，37% 則期盼純網銀可以提供更便宜的手續費。

另外有部分消費者則較重視使用體驗，調查指出，29% 受訪者聚焦更好的使用體驗、25% 則希望透過純網銀使用有較多的互動；另外，符合個人化彈性需求與創新產品服務比重分別各有 2 成。