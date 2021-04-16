〈台積電董事改選〉施振榮卸任感言信全文

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (16) 日表示，將在台積電 (2330-TW) 今年股東會後正式卸任董事一職，他也發出卸任感言信，感謝創辦人張忠謀、台積電給予機會擔任董事，同時也祝福台積電未來持續開創新局，保持世界領先的地位，為全人類做出更多貢獻。

以下為施振榮台積電董事卸任感言：

2000 年時，張忠謀創辦人邀請我擔任台積電董事，當時我感到十分榮幸，有機會來一同參與台積電的成長歷程。後來在張創辦人同意下，我也曾擔任美國應用材料公司獨董一任，我在陽明交大的碩士念的是半導體，畢業後第一個工作—環宇電子是在半導體裝配領域，後來宏碁也投資 IC 設計公司揚智及記憶體製造廠德碁半導體，對台灣半導體產業發展涉入早且深。

在擔任台積電董事期間，這 20 多年來看著張創辦人所領導的台積電團隊，每每在董事會中擘劃公司未來發展藍圖，以及為開發新技術、新設備及新客戶而殫精竭慮，才能開創出台積電如今世界領先的局面。

尤其公司的經營團隊高度重視「誠信」、「創新」、「公司治理」，更為企業經營立下典範，在這裡我看到世界一流的經營團隊。

記得我擔任台積電薪酬委員會主席時，2008 年剛好遇到政府推動員工分紅費用化的政策新制，身為半導體產業龍頭，台積電的作法動見觀瞻，外界都十分關注，經過討論後，考量股東、員工及對產業的衝擊，最後找到平衡點，讓員工分紅費用化的新制圓滿實施。

此外，在台積電的董事會中我也遇到來自企業界、學術界等世界一流的跨國企業知名領導人及學者，在此我也一同參與討論並向大家學習，讓視野看得更遠更廣。

我很高興在過去這段期間，可以在董事會中針對半導體在 IT 業的應用，以及有關台灣產業發展及相關法令方面的了解及認識，來提供一些意見。如今功成身退，我也將在今年台積電股東會後正式卸任，感謝張創辦人及台積電給我這個機會，也祝福台積電未來不斷開創新局，保持世界領先的地位，並為全人類做出更多貢獻。