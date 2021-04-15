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〈台積電法說〉上調全年目標、成熟製程缺到後年、英特爾委外議題 一文看懂九大重點

鉅亨網新聞中心
晶圓代工龍頭台積電今 (14) 日召開線上法說會。(圖：AFP)
晶圓代工龍頭台積電今 (14) 日召開線上法說會。(圖：AFP)
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台積電法說會資本支出晶圓代工車用晶片成熟製程財測毛利率魏哲家

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開線上法說會，儘管第一季雙率季減，但每股純益 5.39 元仍創歷史次高，此外，上修全年成長目標、資本支出、車用晶片缺貨與成熟製程等議題，都是關注焦點。《鉅亨網》整理出本次法說九大重點，讓讀者一文看懂。

首季每股賺 5.39 元 寫歷史次高

台積電今年第一季毛利率 52.4%，季減 1.6 個百分點，年增 0.6 個百分點，營益率 41.5%，季減 2 個百分點，年增 0.1 個百分點，雙率雖較上季下滑，但均達到財測高標水準，單季稅後純益 1396.9 億元，季減 2.2%、年增 19.4%，每股純益 5.39 元，寫歷史次高。

今年資本支出上調至 300 億美元

台積電財務長黃仁昭表示，由於 5G、高效運算等應用趨勢推升，為因應未來需求成長，決定調高今年資本支出至 300 億美元，其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

Q2 營收季增上看 2% 將續創新高

台積電公布第二季財測數字，營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，中位數約 1.16%，將續創新高；以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第二季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第一季下滑。

黃仁昭指出，第二季財測數字已涵蓋 14 日南科廠發生的跳電事件影響，受惠高效運算、車用需求續強，加上智慧型季節性影響略為和緩等因素，產能持續吃緊，但毛利率因 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等因素影響，而較上季下滑。

今年晶圓代工產值估增 16% 台積電美元營收成長 2 成

魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 12%，晶圓代工產值估成長 16%，台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，先進製程需求暢旺，將優於產業平均，估今年美元營收將成長 20%。

成熟製程續缺貨 新產能 2023 年開出

魏哲家指出，台積電正見證半導體潛在需求的結構性提升，來自 5G 與 HPC 相關應用的大趨勢，將在未來幾年驅動對先進製程的強勁需求。不過，受 COVID-19 疫情影響，及地緣政治局勢緊張帶來的不確定性，使供應鏈為確保其供應穩定，產生短期失衡現象。

魏哲家預期，半導體需求持續維持高檔，今年整年都會面臨缺貨情況，產能短缺甚至可能延續至明年。

魏哲家表示，台積電與客戶緊密合作，目前產能中並未出現客戶重複下單情況，預期今、明年成熟製程缺貨情況將持續。台積電將擴充成熟製程產能，新產能要到 2023 年才會開出來，盼屆時能提供更多產能給客戶，讓供給吃緊情況稍獲緩解。

車用晶片缺貨 Q3 將大幅改善

對於車用晶片缺貨，魏哲家表示，汽車產業供應鏈去年第四季才開始看到回溫跡象，今年 1 月起，便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業，但受德州暴風雪與日本瑞薩電子生產中斷意外影響，車用晶片短缺進一步惡化。

不過，魏哲家預期，在生產力提升情況下，客戶的車用半導體元件短缺現象，將於下季大幅改善。

台灣缺水不影響營運

外資關注國內缺水問題，魏哲家表示，台灣去年降雨較少，導致水情吃緊，透過目前節水措施，配合政府限水規劃，台積電就不同限水階段備有因應計畫，也將持續攜手政府、私人單位，就節水與開發水資源等範疇共同努力。藉由台積電全面的企業風險管理系統，預期缺水問題不會對營運造成任何實質影響。

美鳳凰城新廠今年動工

對於美國亞利桑那州新廠進度，魏哲家表示，今年會開始動工，未來將考慮市場需求、生產效率等因素，決定下階段擴充計畫；至於新的擴廠計畫，他則回應，目前還未公布其他地區的擴廠計畫，並強調台灣仍是主要製造中心，產能還是會集中在台灣。

IDM 廠委外代工需求擴大

英特爾啟動 IDM 2.0 戰略計畫，除持續推進先進製程技術外，並將再度跨足晶圓代工事業，為市場投下震撼彈。對於外資提問，魏哲家僅表示，英特爾為重要客戶，將支持客戶需求，同時強調，已看到 IDM 廠委外代工需求持續成長，不認為 IDM 廠擴產會導致市場產能過剩，因為技術仍是最重要的環節，台積電擁有技術領先地位，吸引客戶投片，也與客戶緊密合作。

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