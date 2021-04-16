外資、投信同步大買聯電 調節台積電

台股今 (16) 日在鋼鐵、航運等傳產族群領軍下，終場收在 17158.81 點，再度改寫歷史新高，周線連四紅，三大法人合計買超 73 億元，其中，外資與投信同步大買聯電，合計逾 4.4 萬張，但同步調節台積電。

期貨方面，外資今大舉加碼 3506 口空單，空單未平倉口數來到 28850 口，投信減碼 464 口空單，空單未平倉口數來到 3613 口，自營商則加碼 737 口多單，多單未平倉口數達 24685 口。

外資今日前十大買超均超過萬張，其中，大舉加碼聯電 40917 張居冠，華航 32921 張，雙 D 族群也獲青睞，華邦電、旺宏買超 25932、11211 張，面板股群創、彩晶分別也有 24547、24119 張，其他包含中鋼、開發金、日月光投控、台泥等指標權值股，加碼也均破萬張。

賣超方面，外資今大砍中石化 19774 張居冠，台橡也有 9844 張，而台積電法說雖釋出樂觀展望，今仍遭砍 8844 張，其他賣超標的還包含誠美材、台聚、仁寶、金寶、日盛金、富邦金、華新等。

投信則連四賣，今日大賣元晶 1770 張，緯創、中美晶也有 1737、1705 張，台積電同樣遭調節 1671 張，其他依序為元太、世芯 - KY、欣興、華通、鴻海、台郡，反觀加碼華邦電 10776 張，中鋼、景碩也分別有 5604、4323 張，其他則為聯電、東和鋼鐵、亞聚、順德、台塑、友達、台達化。

台股在個股輪動下續寫新高，但法人提醒，大盤萬七雖有基本面支撐，但高檔有獲利調節賣壓，估短期仍將橫向盤整，近期進入上市櫃公司首季財報密集公布期，可留意基本面較佳個股。