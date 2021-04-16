交易時程卡關 中國信託、大陸廣東華興銀行合資理財子公司喊停

中信金控 (2891-TW) 原訂由中國信託銀行投資人民幣 3 億元，與大陸廣東華興銀行合資設立商業銀行理財子公司，原本預計今 (2021) 年開業，但因交易時程不如預期，今 (16) 日宣布此案屆期終止。

中國信託銀行目前在中國尚無子行，只有四家分行，所以都還不能辦理個人人民幣零售業務，而轉制子行可能還需一段時間，因此在去年 1 月 17 日經董事會決議，與大陸廣東華興銀行合資設立商業銀行理財子公司，資本額為人民幣 10 億元，中信銀持股約三成、投資人民幣 3 億元，由於在中國取得理財公司執照可營業的項目類似國內的投信、投顧、證券自營商業務，因此希望藉由合資切入理財市場。

中國信託選擇合資的理財公司合資夥伴「廣東華興銀行」為一城市商業銀行，成立於 2011 年，註冊資本達 80 億人民幣，總部位於廣州市天河區，員工數逾 1,700 人、下有 35 家分支機構，包括 9 家分行（汕頭、廣州、佛山、深圳、東莞、江門、珠海、惠州、中山）及 26 家支行。

此合作案原訂希望於今年開業，但因交易時程不如預期，雙方約定期限屆至，仍未取得大陸主管機關核准，故中信金今天宣布決議本案屆期終止。