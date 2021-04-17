拜登政府撥款17億美元 對抗新冠變種病毒

新冠變種病毒造成美國染疫人數激增，拜登政府週五 (16 日) 宣布，將為美國疾病控制和預防中心和州衛生部門提供 17 億美元資金，建立一個鑑別和追蹤新冠變種病毒的國家網路。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 總監 Rochelle Walensk 週五稱，這次計畫款項是從先前通過的 1.9 兆美元紓困案中提撥 (17 億美元)，來對抗新冠變種病毒。

美國將提撥 10 億美元將直接用於擴展基因組測序，排查確診中的變種病毒檢測，提供約 4 億美元將用於啟動六個基因組流行病學卓越中心，研究如何阻止變種病毒擴散，提供 3 億美元建立一個國家生物資訊學數據系統，進行病毒基因分析。

白宮新冠檢測協調員 Carole Johnson 提到：「這將幫助確保各州和疾病預防控制中心獲得所需的支持，以抵禦危險的變種病毒，減緩美國染疫速度。」

拜登政府此一舉動是因為英國變種病毒 (即新冠變異毒株 B.1.1.7) 肆虐美國，現已成為美國感染的主力，重創美國密西根州，成為該州超過五成確診染疫的主因。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.39 億例，死亡數突破 299 萬例，美國累計確診超過 3156 萬例，累計死亡數超過 56.6 萬。

截稿前，在過去一周中，美國平均每天錄得近 70,000 例新增確診，高於 3 月中旬的近期低水平 (53,000 例) ，住院率呈上升趨勢，死亡人數連續三日上升。

儘管新增確診遠低於冬季每日近 25 萬高峰值，但美國每日新增確診激增，比去年夏天峰期還要高。

米爾肯研究所 FasterCures 中心的執行主任 Esther Krofah 稱，為使美國 (甚至) 有可能在秋天之前恢復正常，美國需要大規模擴大基因組監測範圍。