美國經濟復甦貴金屬有壓 金價6月底降至1650美元

美國 10 年期公債殖利率拉回整理，推升貴金屬價格短暫反彈，但瑞銀認為，隨著美國經濟復甦，在避險需求降溫情況下，貴金屬短線內偏弱整理機率大，其金價 6 月底前可能降至 1650 美元，銀價目標價則下修至 24 美元。

美國 10 年期國債收益率昨晚一度跌至 1.53%，拉抬貴金屬價格彈升，統計本月初以來，金價回升超過 3% 至 1765 美元左右，銀價也反彈近 6% 來到 25.8 美元。

但瑞銀認為，隨著美國經濟穩步復甦，市場對於避險需求也會隨之降溫，加上美國實際利率攀升，恐讓金價面臨下修壓力，在投資資金持續流出黃金交易所交易基金 (ETF) 及期貨市場，未來金價將靠金條、金幣、飾物及央行帶動的需求 支撐。

瑞銀預估，今年底到明年第 1 季，黃金目標價格約 1600 美元，而如果美國經濟復甦程度優於市場預期、通膨升溫，屆時聯準會緊縮貨幣政策，預估可能讓金價拉回降至 1350 到 1450 美元區間震盪整理。

瑞銀認為，一旦美元反彈，將使避險資金對黃金需求縮減，但不至於讓金價重演 2013 至 2015 年聯準會緊縮貨幣期間，從 1800 美元暴跌至 1100 美元。

瑞銀說明，金價拉回整理但不至於暴跌，原因在於當時的金融危機與目前後疫情時代無法相提並論，在基準情景下，金價未來一到兩年內的下修風險也不如此前般大。