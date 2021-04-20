〈貴金屬盤後〉空頭回補動力結束 市場尋找新催化劑 黃金回落

週一 (19 日) 交易，在上週創下去年 12 月以來最大單週漲幅後，黃金期貨價格下跌，吐回近期部分漲幅。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，黃金未能延續上週反彈與市場興趣，係因沒有強勁的動力來影響或推動金價漲勢。

「上週發生的空頭回補已經結束，現在黃金正在尋找新催化劑才能邁向下一步。本週也是股市的重要財報週，可能會讓散戶更聚焦股市，而減少對黃金的興趣。」Wright 說。美股週一大盤走低。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 9.60 美元或 0.5%，收每盎司 1770.60 美元。上週黃金收漲約 2%，根據道瓊市場數據，此為去年 12 月 18 日以降最大單週漲幅。

5 月白銀期貨價格下跌 27 美分或 1%，收每盎司近 25.84 美元。

週一 10 年期公債殖利率 1.59%，仍處於近期 1.60% 至 1.75% 範圍以下，有利推升不孳息的黃金投資吸引力。

ICE 美元指數下降 0.5% 至 91.103，有利提振美元計價的大宗商品對海外買家吸引力。

一些策略師指出，美俄之間日益緊張的關係最終可能推升貴金屬價格上漲，以及全球新冠疫苗推展工作持續令人擔憂，也可能帶動金價。

《華爾街日報》報導，嬌生 (JNJ-US) 疫苗因有血栓疑慮，遭美國衛生當局建議停用，而官方目前正權衡老年人使用該疫苗的限制。

白宮首席醫學顧問 Anthony Fauci 博士預期，美國將重啟接種嬌生疫苗，政府週五前應該就會做出決定。

然而，美國經濟復甦的證據支撐了風險資產的買氣，但短期內削減了黃金需求。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「上週美債殖利率下降和美元走疲，讓黃金吸收了充沛的力量。本月迄今黃金漲逾 4%，且在美俄關係日益緊張下，有能力攀升更高。然而，由於全球兩大經濟體的經濟數據仍令人振奮，可能會提高全球樂觀情緒，因此黃金空頭仍可能會出現。」

「如果風險啟動變成主題，可能會衝擊到市場對避險黃金的胃口。」他說。

在美國拜登總統宣布全面制裁俄羅斯，且警告「週期升級」之後，俄羅斯上週五對美國 8 名高階官員實施制裁，包括聯邦調查局局長 Christopher Wray 和情報局局長 Avril Haines。

其他金屬商品交易

5 月交割的銅期貨價格上漲 1.7%，收每磅 4.24 美元，上週漲逾 3%。

Sevens Report Research 分析師週一報告指出，銅礦趨勢仍「確定看漲」，「除非經濟數據或者正常化預期出現最糟糕的意外轉折，否則銅價應該會持續攀升至新高紀錄。」