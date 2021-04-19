全球成長率屢開佳績 台股站上萬七

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國首次申請失業救濟金人數下降至疫後新低點，零售銷售數據年成長 8.2%，創 10 個月來最大增幅，新屋開工數快速反彈，CPI 數據創 9 年來最大升幅，市場引領期盼超級財報週，美股上漲 1.4%；

2. 歐元區新車註冊輛年增 87%，甚至在義大利、法國、西班牙出現超過 3 位數的增幅，市場對經濟預期樂觀帶動歐股上漲 1.4%。

新興市場

1. 中國資產管理公司中國華融意外未按時揭露財報，引發市場恐慌情緒，阿里巴巴反壟斷天價罰款出爐，官方下令其他互聯網平台一個月內自檢自查，製造業活動略為冷卻，零售銷售數據卻年增 34.2%，中國股市上漲 0.9%；

2. 即便俄羅斯地緣風險再起，俄拘捕烏克蘭外交官，且打算封鎖黑海，美國宣布制裁俄羅斯，然而在能源價格的帶動下，俄羅斯股市強勁上漲 5.6%。

債券市場

1. 美國公債買盤湧現、疫苗出狀況和俄羅斯緊張局勢，令美國 10 年期公債跌破 1.6%，某些聯準會官員開始討論升息和撤出購債計畫的時間點，美國全球政府債券上漲 0.6%；

2. 風險型債券利差收斂，全球高收益債券指數上漲 0.4%，美元指數回落 0.7%，新興市場債券指數上漲 1.3%。

原物料、匯率

1. 在美債殖利率走跌的情形下，黃金價格獲得支撐，金價收在 1,776.5 盎司 / 美元，單週上漲 1.9%；

2. 全球需求改善，美國失業狀態持續解凍，全球消費數據見喜，OPEC 與 IEA 紛紛調高全球原油需求，油價上漲 6.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/4/19（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/16）

資料來源: Bloomberg，2021/4/19（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/16）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美股準備進入財報季

從 4 月 19 日至 30 日，將有 259 間標普 500 組成公司公佈企業財報，而從近期 EPS 調整方向與主要公司預估值來看，亮眼財報應有助於進一步推升美國股市。

資料來源： 美國財政部、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，2021/4/14。

2. 萬七沒在怕，台股利多未出盡

儘管經過美中對峙的風風雨雨，台股依然成功站上萬七大關，台灣擁有出口前景佳、經常帳盈餘驚人與外匯存底龐大三大優勢，可說是新興市場中的超級模範生。

資料來源：Bloomberg、中華民國央行，「鉅亨買基金」整理，2021/4/14。

3. 拜登基建法案助攻，ESG 好吸金

在歐盟和美國政府表達對永續投資堅定的信心後，許多公司調整步調搭上熱潮，在法說會中表達對此主題的關注。全球相關主題的資金流入持續成長，且被動型基金流入也成長快速。

資料來源： Sustainable Investing: Quarterly Tracker，「鉅亨買基金」整理，2021/4/8。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/14。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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