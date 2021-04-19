神盾敦泰合作破局股價兩樣情 宏碁出手承接股漲

指紋辨識晶片廠神盾 (6462-TW) 終止與敦泰 (3545-TW) 合作關係，將出脫全數持股，法人估，神盾潛在處分收益達 40-50 億元，激勵今 (19) 日股價一度大漲逾 9%，敦泰股價則應聲重挫、觸及跌停，而筆電大廠宏碁 (2353-TW) 上午公告將投入不超過 15 億元，承接部分敦泰股權，帶動宏碁股價走高。

神盾原先預計與敦泰合作開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合 (FTDDI) 技術，並在去年 5 月經董事會決議投資並持有敦泰 16.14% 股權，不過，由於面板技術與市場變化快速，導致合作計畫未能符合市場需求。神盾董事會 16 日通過終止合作關係，將出售敦泰全數持股。

神盾表示，處分利益則待交易完成後公告實際數字，並將列入其他綜合損益，法人估，潛在處分收益約 40-50 億元，激勵股價爆量大漲回應，一度勁揚逾 9%，最高達 188.5 元，創波段新高，但盤中漲幅逐漸收斂至 5% 左右。

反觀被出脫持股的敦泰，則湧現失望性賣壓，股價一度打入跌停 198.5 元，面臨 200 元關卡保衛戰。

與此同時，宏碁一早即公告，董事會通過以鉅額交易方式，取得敦泰普通股，交易總金額不超過 15 億元，被外界解讀是鞏固料源，宏碁股價應聲走高，開盤後一度大漲逾 4%，最高來到 35.8 元，創 9 年新高，盤中漲勢略為收斂。不過，宏碁僅取得敦泰部分持股，其餘交易對象也可望陸續浮出水面。

宏碁董事長陳俊聖看好公司前景，3 月再度加碼宏碁股票 100 張，金額約 287.9 萬元。宏碁搶攻電動車商機，繼捐贈自駕車發展平台給成功大學後，旗下三金雞包含安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、聯永基近期正式加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車聯盟，瞄準未來龐大電動車商機，在電動車供應鏈也不缺席。